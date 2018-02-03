صور.. بدء الفصل الدراسى الثانى بمدارس أسيوط





أسيوط ـ محمود عجمى

انطلق اليوم السبت، الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2017 / 2018، بمختلف مدارس محافظة أسيوط، وحرص الطلاب والمعلمون على الحضور المبكر داخل المدارس، والتزام الطلاب بالزى المدرس المخصص لكل مرحلة بمختلف المراحل التعليمية.

وأدى الطلاب الفقرة الإذاعية فى طابور الصباح بالمدرسة وأدى الطلاب تحية العلم المصرى وترديد النشيط الوطنى، تزامنا مع انطلاق الفصل الدراسى الثانى.

كانت مديرية التربية والتعليم فى أسيوط، أنهت جميع الاستعدادات لاستقبال الطلاب بالمدارس مع بداية الفصل الدراسى الثانى من العام الدراسى 2017/2018 بمختلف الإدارات التعليمية.

وقال صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع": إنه تم إجراء حركة تنقلات لبعض المعلمين وإعادة توزيعهم على المدارس لسد العجز فى بعض الإدارات التعليمية والاطمئنان على توزيع الكتب المدرسية على الإدارات بجميع المراحل التعليمية، بالإضافة إلى افتتاح جناح جديد بمدرسة الشهيد أحمد جلال و جناح بمدرسة خديجة بنت خويلد بمدينة أسيوط بإجمالى 56 فصلا تساهم فى استيعاب الزيادة فى أعداد التلاميذ.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، أن الجناح الجديد بمدرسة الشهيد أحمد جلال يضم 28 فصلا بالإضافة إلى الجناح الجديد بمدرسة خديجة بنت خويلد ويضم 28 فصلا بتكلفة إجمالية بلغت 12 مليون جنيه؛ مضيفا أن لجان المتابعة الميدانية بمديرية التربية والتعليم أجرت جولات ميدانية على جميع المدارس بأنحاء المحافظة للوقوف على استعدادات النهائية لاستقبال الطلاب تزامنا مع بداية الفصل الدراسى الثانى.



طلاب المدارس في طابور الصباح المدرسي



جانب من حضور الطلاب في المدارس