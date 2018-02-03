video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 08:45 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. المسيحيون يقيمون أول قداس فى مدينة دير الزور السورية منذ 5 سنوات

السبت، 03 فبراير 2018 10:04 م
صور.. المسيحيون يقيمون أول قداس فى مدينة دير الزور السورية منذ 5 سنوات أول قداس فى مدينة دير الزور السورية


(أ ف ب)
إضافة تعليق

أقام مسيحيون السبت فى كنيسة السيدة العذراء للسريان الارثوذكس المتضررة أول قداس لهم فى مدينة دير الزور فى شرق سوريا بعد انقطاع لسنوات طويلة نتيجة المعارك وتواجد تنظيم داعش.

وفى شارع سينما فؤاد الذى كان يسيطر عليه الجهاديون فى وسط المدينة، أقام البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، القداس بحضور عدد من المسيحيين العائدين للمدينة وبمشاركة رجال دين مسلمين.

وجرى القداس فى كنيسة السيدة العذراء رغم الدمار الكبير الذى لحق بها، فبدت فجوات فى قبتها، وسقطت حجارة جدرانها، ولم يبق داخلها سوى حجارة وأسلاك وأوراق وبقايا قذائف. وقد وضع المنظمون طاولة صغيرة بدلاً من المذبح المتضرر، واستبدلوا المقاعد الخشبية بكراس خضراء بلاستيكية.

وسيطر الجيش السورى فى بداية وفمبر على كامل مدينة دير الزور بعدما طرد تنظيم داعش من الأحياء الشرقية التى كان يسيطر عليها منذ العام 2014.

 

الحضور
الحضور

 

القساوسة
القساوسة

 

داخل الكنيسة
داخل الكنيسة

 

رجال مشاركين في القداس
رجال مشاركين في القداس

 

قداس فى كنيسة دير الزور
قداس فى كنيسة دير الزور

 

قداس
قداس

 

كنيسة دير الزور
كنيسة دير الزور

 

مراسم القداس في الكنيسة
مراسم القداس في الكنيسة

 

مراسم القداس
مراسم القداس

 

مشاركة في القداس
مشاركة في القداس

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أطفال سوريا وسيلة داعش للعودة من جديد.. فورين بوليسى: حملة التنظيم لكسب أبناء السوريين قد تسمح له بإعادة تنظيم صفوفه.. آباء وأمهات من دير الزور يروون كيف خطف الإرهاب عقول أبنائهم بزعم الدفاع عن شرع الله

مقتل 4 من قادة داعش بريف دير الزور الشرقى فى غارات جوية الشهر الماضى

المسيحيون

قداس

دير الزور

سوريا

داعش



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة