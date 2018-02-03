صور.. المسيحيون يقيمون أول قداس فى مدينة دير الزور السورية منذ 5 سنوات





(أ ف ب)

أقام مسيحيون السبت فى كنيسة السيدة العذراء للسريان الارثوذكس المتضررة أول قداس لهم فى مدينة دير الزور فى شرق سوريا بعد انقطاع لسنوات طويلة نتيجة المعارك وتواجد تنظيم داعش.

وفى شارع سينما فؤاد الذى كان يسيطر عليه الجهاديون فى وسط المدينة، أقام البطريرك مار أغناطيوس أفرام الثاني، الرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية، القداس بحضور عدد من المسيحيين العائدين للمدينة وبمشاركة رجال دين مسلمين.

وجرى القداس فى كنيسة السيدة العذراء رغم الدمار الكبير الذى لحق بها، فبدت فجوات فى قبتها، وسقطت حجارة جدرانها، ولم يبق داخلها سوى حجارة وأسلاك وأوراق وبقايا قذائف. وقد وضع المنظمون طاولة صغيرة بدلاً من المذبح المتضرر، واستبدلوا المقاعد الخشبية بكراس خضراء بلاستيكية.

وسيطر الجيش السورى فى بداية وفمبر على كامل مدينة دير الزور بعدما طرد تنظيم داعش من الأحياء الشرقية التى كان يسيطر عليها منذ العام 2014.



الحضور



القساوسة



داخل الكنيسة



رجال مشاركين في القداس



قداس فى كنيسة دير الزور



قداس



كنيسة دير الزور



مراسم القداس في الكنيسة



مراسم القداس