صور.. القيادات التنفيذية تشهد الاحتفال بمولد الشيخ الجيلانى بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

احتفلت الساحة الجيلانية فى مدينة الطود جنوب الأقصر، بمولد العارف بالله القطب الجليل الشيخ الجيلانى، والذى يقام برعاية رائد الساحة الجيلانية فضيلة الشيخ محمد أحمد الجيلانى وأشقائه "الشيخ رضوان والشيخ سلطان والشيخ عبد الجواد".

وشهد الإحتفالية المئات من أبناء الساحة الرضوانية، وعدد من القيادات الأمنية ولفيف من علماء الأزهر والأوقاف ومشايخ الطرق الصوفية وعدد كبير من أبناء الأقصر والمحافظات المجاورة، وتضمنت ابتهالات دينية ومدائح، واختتمت الأمسية وبتلاوة قرآنية لفضيلة الشيخ رجب البعيرى.

وقال الدكتور عبد المنعم الجيلانى حفيد الشيخ الجيلانى مؤسس الساحة، أنه يقام فى الساحة أربع ليالٍ رئيسية كل عام، ثالث يوم عيد الفطر، وثالث يوم عيد الأضحى، وبمناسبة ذكرى الاحتفال بالمولد النبوى الشريف، ورابع ليلة تكون فى الجمعة الثالثة من رمضان، إضافة إلى أنها ساحة مفتوحة، دائمًا لكل فقير وجائع وصاحب حاجة.

وتعتبر تقع الساحة الجيلانية فى مدينة الطود جنوب الأقصر، وسميت بهذا الاسم نسبة للشيخ الجيلانى، الذى يرجع نسبه لسيدنا الحسن حفيد النبى "صلى الله عليه وسلم"، وهو عم الشيخ أحمد رضوان، رائد الساحة الرضوانية، والشيخ الجيلانى لم يقم ببناء الساحة، لكن من بناها ابنه الشيخ أحمد فى عام 1967، وكانت فى مكان آخر قريب من المكان الحالى، لكن الساحة بشكلها ومكانها الحالى شيدت عام 1981، وتم افتتاحها رسميًا عام 1983، والمسجد فى عام 1993، بحضور محافظ قنا آنذاك يحيى البهنساوى، ومساحتها فدان ونصف الفدان، وتحتوى على مسجدين؛ أحدهما للرجال والآخر للنساء، وغرفة لكبار الضيوف، واثنين من "البرندات" كل منهما تحتوى على 400 أريكة للجلوس، وأربعة غرف نوم للضيوف المغتربين، إضافة إلى صحن المسجد ومطبخ وبوفيه، و2 سفرة كل واحدة منهما تسع 200 فرد.

وتؤدى الساحة الجيلانية دورها فى مساعدة الفقراء، والصلح بين العائلات، ويأتى لها ضيوف من كل حدب وصوب، وأشهر من زارها الشيخ على جمعة مفتى الديار المصرية السابق، والدكتور محمد سليم العوا المرشح الرئاسى السابق، وجميع محافظى ومسئولى المحافظة. ويشرف على الساحة أبناء الشيخ أحمد، وهم الشيخ محمد والشيخ رضوان والشيخ سلطان والشيخ عبد الجواد.

قيادات الأزهر والأوقاف والأمن خلال الاحتفالية







جانب من حضور قيادات الأقصر لمولد الساحة الجيلانية







عدد من حضور فعاليات الاحتفالية بالمولد







قيادات الأمن مع رواد الساحة الجيلانية خلال الحفل







جانب من الأناشيد خلال الاحتفالية







أبناء الساحة الجيلانية خلال الاحتفالية الطود



