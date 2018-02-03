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صور.. السيطرة على حريق التهم 70 نخلة و4 قراريط قصب بإسنا

السبت، 03 فبراير 2018 05:53 م
صور.. السيطرة على حريق التهم 70 نخلة و4 قراريط قصب بإسنا اثار الحريق


الأقصر – أحمد مرعى
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نجح رجال الحماية المدينة بمديرية أمن الأقصر، منذ قليل مساء اليوم السبت، فى السيطرة على حريق نشب فى كرم نخيل وأرض مزروعة بمحصول القصب بقرية المساوية التابعة لمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، إخطاراً من غرفة النجدة يفيد بنشوب النيران فى أشجار النخيل ومحصول القصب فى قرية المساوية بمدينة إسنا على مساحة فدان كاملة، فامر بانتقال القوات للسيطرة على الوضع، وانتقلت على الفور 6 سيارات إطفاء و2 لنش إنقاذ نهرى لموقع الحريق للسيطرة على النيران، ومن جانبهما توجه كل من مصطفى جبريل نائب رئيس مدينة إسنا، ومحمد عشرى رئيس مجلس قروى النمسا لموقع الحريق لمتابعة أعمال السيطرة عليه قبل امتداداه لباقى الأراضى المجاورة.

وتبين من خلال التحريات أن الحريق تسبب فى احتراق محصول قصب السكر بـ4 قراريط من الأرض المطلة على نهر النيل، بجانب التهام النيران لأكثر من 70 شجرة نخيل تفحمت بالكامل خلال الحريق، وأصيب عدد من المواطنين باختناقات طفيفة خلال مساعدة رجال الإطفاء فى السيطرة على الحريق، فتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

 

آثار الحريق
آثار الحريق

 

جانب من اندلاع النيران فى أشجار النخيل وزراعات القصب
جانب من اندلاع النيران فى أشجار النخيل وزراعات القصب

 

النيران أتت على 70 من أشجار النخيل بمدينة إسنا
النيران أتت على 70 من أشجار النخيل بمدينة إسنا

 

وصول لنشات الإنقاذ النهرى لموقع الحريق
وصول لنشات الإنقاذ النهرى لموقع الحريق

 

قيادات مجلس مدينة إسنا خلال متابعة الحريق
قيادات مجلس مدينة إسنا خلال متابعة الحريق

 

جانب من العمل على إطفاء الحريق
جانب من العمل على إطفاء الحريق

 

النيران التهمت 4 قراريط قصب بالكامل
النيران التهمت 4 قراريط قصب بالكامل

 


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