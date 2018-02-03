صور.. السلفادور تشن حملة أمنية للسيطرة على مناطق بيد العصابات المسلحة





كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

شنت شرطة السلفادور حملة مكبرة على العصابات المسلحة فى سان سلفادور، بعد مقتل شرطى فى تبادل لاطلاق النار مع أفراد عصابة.

وبحسب صور وكالة "رويترز" فقد قام عدد من ضباط الشرطة والجنود بالقبض على أفراد إحدى العصابات، لاستعادة عدة أحياء يسيطر عليها أفراد العصابة .

وتشهد السلفادور تصاعدا موجة العنف وتقدر الاحصائيات فى السلفادور أن 60.000 شخص ينتمون لعصابات مسلحة منهم 15.000 شخص فى السجون.



القبض على عدد من أفراد إحدى العصابات



شرطة السلفادور



القوات مدججة بالسلاح



قوات الأمن تحمل السلاح