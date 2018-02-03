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صور.. السفير المصرى فى بلجراد يلتقى رئيس الاتحاد الصربى للسلاح

السبت، 03 فبراير 2018 05:25 م
صور.. السفير المصرى فى بلجراد يلتقى رئيس الاتحاد الصربى للسلاح مشاركة السفير المصرى فى بلجراد بمسابقة كأس العالم للسلاح


كتب: هانى محمد
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حضر السفير عمرو الجويلى سفير مصر فى بلجراد كأس العالم للسلاح -سيف المبارزة- للناشئين تحت ٢٠ سنة، المقام فى مدينة شاباك، صربيا اليوم.

جانب من البطولة
جانب من البطولة

 

والتقى سفير مصر في بلجراد، حسب بيان إعلامى للسفارة، مع رئيس الاتحاد الصربى للسلاح "ديجان روكسى" داعياً إياه لزيارة مصر لتعزيز العلاقات الرياضية بين البلدين. من جانبه عبر رئيس اتحاد السلاح فى صربيا عن تقديره لمشاركة مصر فى البطولة بما دعم التمثيل الافريقى.

السفير المصرى خلال البطولة
السفير المصرى خلال البطولة

 

 وحرص السفير عمرو الجويلى على تشجيع اللاعب "عمر سلام" الذى يمثل مصر فى البطولة، قادماً من معسكر تدريب فى بودابست المجر، مضيفا أن الرياضة هى وسيلة أساسية للتعارف بين الشعوب وللترويج لثقافة السلام. وذكر "سلام" المسجل بنادى طنطا أنه حريص على نقل الخبرة التى اكتسبها الى زملائه في مصر، كما عبر عن شكره للدعم الذي تلقاه من الاتحاد المصري للسلاح في مصر مما سهل مشاركته في البطولة.

السفير المصرى خلال البطولة1
السفير المصرى خلال البطولة1

 


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