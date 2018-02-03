صور.. "الحضرة" للإنشاد الصوفى تشعل مسرح أوبرا الإسكندرية

صور.. "الحضرة" للإنشاد الصوفى تشعل مسرح أوبرا الإسكندريةالسبت، 03 فبراير 2018 02:04 ص
الحضرة للإنشاد الصوفى
الإسكندرية - هناء أبو العز
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أنشدت فرقة الحضرة للإنشاد الصوفى، قصائدها على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وسط حضور كبير من مواطنى مدينة الثغر.
وشدت الفرقة بمجموعة من أروع قصائدها الصوفية الشهيرة، منها مدد يا سيدة، وإيه العمل، وأنى جعلت الفؤاد، وصلى على المدثر، وإننا فقراء.
يذكر أن فرقة الحضرة الصوفية أسسها الفنان نور ناجح فى بداية عام 2015 وقدمت العديد من الحفلات الفنية الناجحة خلال الموسم الفنى السابق.
الحضرة للإنشاد الصوفى
الحضرة للإنشاد الصوفى
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