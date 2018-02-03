صور.. الأمير إدوارد وزوجته صوفى يزورون مدرسة للمكفوفين فى سريلانكا





كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب )

زار الأمير إدوارد وزوجته الأميرة صوفى اليوم السبت، مدارس المكفوفين والصم فى سريلانكا، بالقرب من العاصمة كولومبو.

وتفقد الأمير برفقة زوجته المدارس ومتابعة سير العملية التعليمية ومشاركة الطلاب المكفوفين أنشطتهم واللعب معهم، كما استمعت الأميرة لمشاكلهم فى المجتمع وآلامهم.

وفى سياق متصل، تحتفل سريلانكا اليوم بالذكرى الـ 70 للاستقلال عن بريطانيا، بإقامة عروض عسكرية للجيش فى العاصمة .



الأمير إدوارد



الأمير إدوارد وسط الطلاب



تواجد الأمير إدوارد وسط الطلاب



الأمير إدوارد وزوجته صوفى



الأمير إدوارد وزوجته صوفى بمدرسة فى سريلانكا



الأميرة صوفى



وصول الأميرة صوفى



الأمير إدوارد وزوجته صوفى



مدرسة للمكفوفين والصم بسريلانكا



الأمير إدوارد وزوجته صوفى فى مدرسة المكفوفين



الأميرة صوفى تستمع لشهادات الطلاب المكفوفين