صور.. اضبط مخالفة.. الضغط العالى يصيب المواطنين بالرعب فى المنوفية





المنوفية - محمود شاكر

سيطرت حالة من الرعب بين المواطنين بعزبة عدلى التابعة لقرية كمشيش بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك لتواجد أعمدة الضغط العالى بالقرب من المناطق السكنية مطالبين برفعها حتى يتمكنوا من العيش بأمان.

وقال عادل زيدان أحد أهالى العزبة أنهم يعانون من أخطار هذه الأعمدة بشكل كبير الأمر الذى يجعلهم غير قادرين على مواجهة الأخطار التى تخلفها هذه الأعمدة من تعرض عدد منهم للإصابة.

وطالب زيدان أن يتم رفع مثل هذه الأعمدة، لافتا إلى أنهم على أتم الاستعداد للمساهمة فى رفع مثل هذه الأعمدة والإستعانه بالكابلات الأرضية التى تحافظ على حياة المواطنين أفضل من هذه الأعمدة.

على الجانب الآخر قال وحيد عبدربه رئيس مركز ومدينة تلا، إن هذه المنطقة شهدت الزحف السكانى عليها من قبل الأهالى بالمخالفة للقانون، لافتا إلى أن جميع المنازل المجاورة للأعمدة مخالفة وتم تحرير العديد من المحاضر ضدها، وهى التى تعدت على الأعمدة.



بجوار المنازل



جانب من العمود