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صور.. ارتفاع أسعار الدواجن فى البحيرة وركود بالأسواق

السبت، 03 فبراير 2018 04:00 ص
صور.. ارتفاع أسعار الدواجن فى البحيرة وركود بالأسواق ارتفاع أسعار الدواجن فى البحيرة


البحيرة : جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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حالة من الركود تشهدها محلات بيع الطيور بمدن ومراكز البحيرة، وذلك بعد ارتفاع الأسعار بشكل كبير، تزامننا مع حالة ارتفاع الأسعار التى تشهدها كافة السلع الغذائية واللحوم والأسماك.

رصدت عدسة "اليوم السابع" بالفيديو والصور ارتفاع أسعار الدواجن بالبحيرة وحالة الركود التى تشهدها محلات مدينة دمنهور.

فى البداية أعرب محمد مختار-موظف - عن غضبه الشديد بسبب غلاء أسعار الطيور مؤكدا أن أسعار الدواجن بمدن ومراكز محافظة البحيرة ارتفعت من 25 جنيها إلي 30 جنيها مرة واحدة للفراخ البيضاء، كما ارتفعت كرتونة البيض لتسجل 38 جنيها وكذلك سعر كيلو البانيه ليصل إلي 68 جنيه.

فيما أكدت مديحة الغمرى -ربة منزل - عدم التزام التجار بأى تسعيرة وعدم كتابة الأسعار بشكل  واضح فى المحلات، مضيفة "الناس كانت بتشترى الفراخ البيضاء علشان سعرها رخيص لكن النهاردة  كله زايد.. مش عارفين الناس تأكل ايه".

وطالب خالد اباظة -مدرس-  المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بزيادة منافذ السلع الغذائية المدعمة لمواجهة غلاء الأسعار والقضاء على الإحتكار.

كما طالب وزارة الزراعة بضخ كميات من الدواجن الخاصة بالمشروعات الإنتاجية فى الأسواق لخفض الأسعار.

فى المقابل أكد تجار الدواجن بالبحيرة أن سبب ارتفاع أسعار الدواجن زيادة أسعار الأعلاف بصورة كبيرة وكذلك الأدوية  البيطرية واللقاحات.

وقال السيد عمران تاجر طيور إن ارتفاع أسعار الدواجن داخل الأسواق بسبب شرائها بشكل مرتفع من أسواق الجملة وبالتالى لابد من بيعها للمستهلك بصورة مرتفعة.

 

1-سوق-الطيور-بالبحيرة
1-سوق-الطيور-بالبحيرة

 

2-اسواق-الطيور-بدمنهور
2-اسواق-الطيور-بدمنهور

 

4-ارتفاع-اسعار-الطيور-بالبحيرة
4-ارتفاع-اسعار-الطيور-بالبحيرة

 

5-حالة-من-الركود-تسيطر-على-اسواق-الطيور
5-حالة-من-الركود-تسيطر-على-اسواق-الطيور

 


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