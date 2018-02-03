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صافى مشتريات الأجانب بالبورصة تقترب من 4 مليارات جنيه منذ بداية العام

السبت، 03 فبراير 2018 04:00 ص
صافى مشتريات الأجانب بالبورصة تقترب من 4 مليارات جنيه منذ بداية العام البورصة المصرية


كتب هانى الحوتى
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سجلت تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية صافى شراء بقيمة 3895.56 مليون جنيه منذ بداية العام الحالى، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 1.55 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، وذلك بعد استبعاد الصفقات. 
 
وخلال تعاملات الأسبوع المنتهى، سجل الأجانب "غير العرب" صافى شراء بالبورصة المصرية بقيمة 1290.01 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 8.27 مليون جنيه خلال الفترة نفسها، بعد استبعاد الصفقات، وفقًا لما جاء فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.13% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 23.01%، والعرب على 7.86% خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 
واستحوذت المؤسسات على 57.32% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 42.68%، وسجلت المؤسسات صافى شراء بقيمة 11.57 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
 

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