"س" و "ج".. ماذا تعرف عن مستشفى منشأة سلطان بالمنوفية؟





المنوفية - محمود شاكر

مستشفى منشاة سلطان بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتابعة لجامعة المنوفية، وتعتبر واجهة المستشفيات الجامعية فى الشق الغربى من المحافظة، ويتوافد إليها المرضى من قرى ومدن ومراكز " الشهداء ومنوف والسادات والبحيرة وتتكون من خمسة طوابق و2 مبنى مجاور، وتضم 120 سرير.

س: ماذا عن بناء المستشفى والتبرعات التى تم البناء بها؟

تم بناء المستشفى على نفقة الحاج شاكر حمودة وتبرع بها كاملة الإنشاءات للمستشفيات الجامعية، وكذلك تبرع بوحدة الغسيل الكلوى كاملة التجهيز عبارة عن وحدة مياه وأربع ماكينات غسيل كلوى على احدث مستوى وكاملة التجهيز، وبدأ العمل بالعيادات الخارجية فى اليوم التالى للتبرع بالمستشفى وبدأت الإدارة العامة بالمستشفى على رأسها رئيس الإدارة المركزية والذى أولى اهتماما كبيراً للمستشفى ودراسة إحتياحات المستشفى للبدء فى تشغيل القسم الداخلى وقد قام بمتابعة الإنجازات فى التجهيـزات التى تمت بشأن المستشفى لاستقبال المرضى بالقسم الداخلى وكان أول ما أنشأ فيها هو المطبخ والمغسلة، وتتكون المستشفى من مبنى مكون من 5 أدوار بالإضافة إلى 2 مبنى مجاور.

س: ما العيادات وتخصصاتها بالمستشفى؟

المبنى الرئيسى يتكون من مركز طب الأسرة ويقع بالدور الأرضى ويشتمل على عيادات تخصصية وعيادة أسنان إلى جنب الأشعة التشخيصية ووحدة الغسيل الكلوى، العيادات التخصصية وتقع بالدور الثانى وتشمل على طب الأطفال والباطنة وأمراض القلب وأمراض صدرية والمسالك البولية والنساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية والأمراض الجلدية والانف والأذن والحنجرة وطب وجراحة العيون.

س: ماذا عن الحضانات بالمستشفى والعمليات وعنابر المرضى؟

مركز الحضانات يقع بالدور الثانى ويضم 12 حضانة مجهزة تماما، أما حجرة العمليات وتقع بالدور الثالث، فيما تقع عنابر المرضى بالدور الثالث والرابع والخامس، هذا بالإضافة إلى المبنى الخلفى للمستشفى والذى يضم مبانى الخدمات وهى مبنى الديزل والمطبخ والمغسلة، والمبنى الإدارى تحت الإنشاء وهو عبارة عن ثلاثة أدوار سوف يتم تعليتها بالمبنى الخلفى للمستشفى.

س: ماذا عن قوة المستشفى الاستيعابية؟

المستشفى بها 80 سرير لخدمة المرضى فى تخصصات الأطفال والغسيل الكلوى وجراحات اليوم الواحد.

س: ما عدد الحضانات وماكينات الغسيل الكلوى واسرة الرعاية؟

تضم المستشفى 15 حضانة أطفال و18 ماكينة غسيل كلوى و11 سرير رعاية مركزة.

س: ما عدد اجهزة المناظير وغرف العمليات؟

يوجد بالمستشفى وحدة لمناظير الجهاز الهضمى و3 غرف عمليات مجهزة حديثة بتقنيات عالية منها عمليات الرمد وعمليات الجراحة العامة وعمليات الأنف والأذن والحنجرة.

س: كم عدد المرضى الذى تخدمهم المستشفى؟

المستشفى تخدم ما يقرب من 150 مريضاً يومياً يترددون على العيادات الخارجية المتواجدة بها فى التخصصات المختلفة.