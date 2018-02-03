video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:44 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"س" و "ج".. ماذا تعرف عن مستشفى منشأة سلطان بالمنوفية؟

السبت، 03 فبراير 2018 07:00 ص
"س" و "ج".. ماذا تعرف عن مستشفى منشأة سلطان بالمنوفية؟ مستشفى منشاة سلطان


المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق

مستشفى منشاة سلطان بمركز منوف بمحافظة المنوفية، والتابعة لجامعة المنوفية، وتعتبر واجهة المستشفيات الجامعية فى الشق الغربى من المحافظة، ويتوافد إليها المرضى من قرى ومدن ومراكز " الشهداء ومنوف والسادات والبحيرة وتتكون من خمسة طوابق و2 مبنى مجاور، وتضم 120 سرير.

س: ماذا عن بناء المستشفى والتبرعات التى تم البناء بها؟

تم بناء المستشفى على نفقة الحاج شاكر حمودة وتبرع بها كاملة الإنشاءات للمستشفيات الجامعية، وكذلك تبرع بوحدة الغسيل الكلوى كاملة التجهيز عبارة عن وحدة مياه وأربع ماكينات غسيل كلوى على احدث مستوى وكاملة التجهيز، وبدأ العمل بالعيادات الخارجية فى اليوم التالى للتبرع بالمستشفى وبدأت الإدارة العامة بالمستشفى على رأسها رئيس الإدارة المركزية والذى أولى اهتماما كبيراً للمستشفى ودراسة إحتياحات المستشفى للبدء فى تشغيل القسم الداخلى وقد قام بمتابعة الإنجازات فى التجهيـزات التى تمت بشأن المستشفى لاستقبال المرضى بالقسم الداخلى وكان أول ما أنشأ فيها هو المطبخ والمغسلة، وتتكون المستشفى من مبنى مكون من 5 أدوار بالإضافة إلى 2 مبنى مجاور.

س: ما العيادات وتخصصاتها بالمستشفى؟

المبنى الرئيسى يتكون من مركز طب الأسرة ويقع بالدور الأرضى ويشتمل على عيادات تخصصية وعيادة أسنان إلى جنب الأشعة التشخيصية ووحدة الغسيل الكلوى، العيادات التخصصية وتقع بالدور الثانى وتشمل على طب الأطفال والباطنة وأمراض القلب وأمراض صدرية والمسالك البولية والنساء والتوليد والجراحة العامة وجراحة المخ والأعصاب والنفسية والعصبية والأمراض الجلدية والانف والأذن والحنجرة وطب وجراحة العيون.

س: ماذا عن الحضانات بالمستشفى والعمليات وعنابر المرضى؟

مركز الحضانات يقع بالدور الثانى ويضم 12 حضانة مجهزة تماما، أما حجرة العمليات وتقع بالدور الثالث، فيما تقع عنابر المرضى بالدور الثالث والرابع والخامس، هذا بالإضافة إلى المبنى الخلفى للمستشفى والذى يضم مبانى الخدمات وهى مبنى الديزل والمطبخ والمغسلة، والمبنى الإدارى تحت الإنشاء وهو عبارة عن ثلاثة أدوار سوف يتم تعليتها بالمبنى الخلفى للمستشفى.

س: ماذا عن قوة المستشفى الاستيعابية؟

المستشفى بها 80 سرير لخدمة المرضى فى تخصصات الأطفال والغسيل الكلوى وجراحات اليوم الواحد.

س: ما عدد الحضانات وماكينات الغسيل الكلوى واسرة الرعاية؟

تضم المستشفى 15 حضانة أطفال و18 ماكينة غسيل كلوى و11 سرير رعاية مركزة.

س: ما عدد اجهزة المناظير وغرف العمليات؟

يوجد بالمستشفى وحدة لمناظير الجهاز الهضمى و3 غرف عمليات مجهزة حديثة بتقنيات عالية منها عمليات الرمد وعمليات الجراحة العامة وعمليات الأنف والأذن والحنجرة.

س: كم عدد المرضى الذى تخدمهم المستشفى؟ 

المستشفى تخدم ما يقرب من 150 مريضاً يومياً يترددون على العيادات الخارجية المتواجدة بها فى التخصصات المختلفة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تمشيط 15 مزرعة وفحص 25 شقة مفروشة فى حملة بالظهير الصحراوى بالمنوفية

رصف طريق السلام بشبين الكوم فى المنوفية بتكلفة 600 ألف جنيه

انتحار طالبة فى المنوفية بسبب رسوبها فى امتحانات الإعدادية

اخبار محافظة المنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مستشفى منشاة سلطان

منوف

المستشفيات الجامعية



لا تفوتك
خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

خالد صلاح يكتب: راديو إيران على ساحل الغردقة

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

قبيل زيارة السيسى.. عمانيون يتداولون فيديو للسلطان قابوس يشيد بالدور المصرى

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

إنفو جراف.. خطة الحكومة لمواجهة الزيادة السكانية حتى عام 2021

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

بالأرقام.. "حريفة" الزمالك VS الاستثنائى عبد الله السعيد = 0

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

حزب شفيق يهاجم عبد الرحيم على.. والأخير: مش عايز أتكلم فى أمور لم يأت أوانها

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

صور.. الوليد بن طلال فى رحلة خيل برية مع أسرته بعد أيام من إطلاق سراحه

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة