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"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية

السبت، 03 فبراير 2018 01:00 ص
"س" و "ج".. كل ما تريد معرفته عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية شركة مياه - أرشيفية


المنوفية _ محمد فتحى
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تعد شركات مياه الشرب والصرف الصحى أفضل شركات المياه على مستوى الجمهورية فى تقديم كوب مياه نظيف ،حيث أن معظم القرى بها محطات بحارى، اليوم السابع يقدم أهم معلومات عن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية.

متى تأسست شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية ؟

تأسست شركة المنوفية بقـرار السيـد المهندس وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 103 لسنة 2007 خاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية. تم إنشاء وتأسيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتشكيل الجمعية العمومية ومجلــس إدارة الشـركة بتاريخ 9 / 5 / 2007 ، وتم إعداد مقر إداري مؤقت للشركة علاوة على عدد 11 فرع تابع بنواحي المحافظة .

ماهو الغرض من إنشاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية؟

تنقية ونقل وتوزيع وبيع مياه الشرب وتجميع ومعالجة والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي.

ماهى عدد فروع الشكة على مستوى المحافظة ؟

يبلغ عدد فروع الشركة فى نطاق الخدمة  10 مدينة ، 315 قرية

ماهى عدد الاشتراكات حتى الان فى مياه الشرب  فى جميع أنحاء المحافظة

عدد الاشتراكات في خدمة مياه الشرب 835.087

ماهو عدد الاشتراكات حتى الآن فى خدمة الصرف الصحى  فى جميع أنحاء المحافظة؟

عدد الاشتراكات فى خدمة الصرف الصحي 351.548

ماهو عدد السكان التى تقدم لهم الخدمات من الشركة؟

عدد السكان المخدومين 3.900.560 تقريباً

ماهو عدد العاملين بالشركة بجميع فروع الشركة بمحافظة المنوفية؟

عدد العاملين بالشركة 5178فى جميع فروع الشركة


 

 


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