سوريا تنفى اتهامات أمريكية باستخدام أسلحة كيماوية فى الغوطة

سوريا تنفى اتهامات أمريكية باستخدام أسلحة كيماوية فى الغوطةالسبت، 03 فبراير 2018 08:21 م
بشار الأسد
(رويترز)
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نفت وزارة الخارجية السورية اليوم السبت اتهامات أمريكية بأن قواتها استخدمت أسلحة كيماوية فى الغوطة الشرقية قرب دمشق ضد المعارضين الذين يسيطرون عليها قائلة إن الاتهامات أكاذيب لا دليل عليها.
وقال وزير الدفاع الأمريكى جيم ماتيس يوم الجمعة إن الحكومة السورية استخدمت مرارا غاز الكلور كسلاح. وقبل ذلك بيوم قالت واشنطن إنها مستعدة لبحث اتخاذ إجراء عسكرى إذا اقتضت الضرورة لردع الحكومة السورية عن شن هجمات بأسلحة كيماوية.
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