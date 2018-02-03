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سماع الشهود اليوم بمحاكمة 6 ضباط وأمينى شرطة متهمين بتعذيب شاب حتى الموت

السبت، 03 فبراير 2018 05:00 ص
سماع الشهود اليوم بمحاكمة 6 ضباط وأمينى شرطة متهمين بتعذيب شاب حتى الموت محكمة


كتب أحمد الجعفرى
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تستمع محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد على يونس للشهود فى محاكمة 8 شرطيين بقسم الأهرام؛ متهمين بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق، ومن المقرر أن تستمع خلال جلسة اليوم للشهود.

وتضم قائمة المتهمين كلا من "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

وكشفت التحقيقات عن أن الأهالى عثروا على ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" مقتولة، داخل مسكنها وتبين بالفحص سرقة مصوغاتها الذهبية وألقى رجال المباحث القبض على حفيدها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبهوا فى تورطه.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته حول مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، حيث أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم نقله بسيارة الإسعاف إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.

 

 


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حوادث

ضباط قسم الهرم

تعذيب مواطن

وزارة الداخلية

قتل

احتجاز دون وجه حق



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