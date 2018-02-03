سقوط ملكة الحشيش بالغردقة الهاربة من 40 سنة سجن

حشيش - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام، بمديرية أمن البحر الأحمر، من ضبط ملكة تجارة الحشيش بالغردقة، بعد هروبها من أحكام بالسجن لمدة 40 سنة، واختبائها بمحافظة الشرقية.
وردت معلومات للمقدم محمد عبد العظيم، رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالبحر الأحمر، تفيد اختباء المدعوة "أحلام. م" الملقبة بالملكة، والهاربة من أحكام بالسجن لمدة 40 سنة، باختبائها بمركز فاقوس محافظة الشرقية.
تم عرض المعلومات الواردة على اللواء عصام العزب مدير مباحث مديرية أمن البحر الأحمر، والذى أمر بإرسال مأمورية لضبطها بعد التأكد من صحة المعلومات ترأس المقدم محمد عبد العظيم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام، مأمورية وتم ضبطها بمركز فاقوس محافظة الشرقية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ الأحكام.
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