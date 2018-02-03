سقوط سيارة نقل من أعلى معدية غياضة الشرقية فى بنى سويف

انقلاب سيارة - أرشيفية
بنى سويف :هانى فتحى
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سقطت سيارة نقل محملة بالزلط، منذ قليل، من أعلى معدية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إخطارًا بسقوط سيارة نقل محملة بالزلط من أعلى معدية غياضة الشرقية، أثناء وصول المعدية للبر الغربى من نهر النيل .
وعلى الفور انتقل عادل الجندى نائب رئيس مدينة ببا، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط الجزء الخلفى من السيارة النقل أثناء خروجها من المعدية دون وقوع خسائر بشرية.
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