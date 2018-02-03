video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 04 فبراير 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط سيارة نقل من أعلى معدية غياضة الشرقية فى بنى سويف

السبت، 03 فبراير 2018 11:10 م
سقوط سيارة نقل من أعلى معدية غياضة الشرقية فى بنى سويف انقلاب سيارة - أرشيفية


بنى سويف :هانى فتحى
إضافة تعليق

سقطت سيارة نقل محملة بالزلط، منذ قليل، من أعلى معدية غياضة الشرقية التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف.
 
 
وتلقت غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، إخطارًا بسقوط سيارة نقل محملة بالزلط من أعلى معدية غياضة الشرقية، أثناء وصول المعدية للبر الغربى من نهر النيل .
 
 
وعلى الفور انتقل عادل الجندى  نائب رئيس مدينة ببا، والمقدم مصطفى أبوطالب رئيس مباحث مركز شرطة ببا إلى موقع الحادث، حيث تبين سقوط الجزء الخلفى من السيارة النقل أثناء خروجها من المعدية دون وقوع خسائر بشرية.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ننشر أسماء المتوفين والمصابين فى حادث تصادم ببنى سويف

بنى سويف

اخبار بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظة بنى سويف

معدية النيل



لا تفوتك
الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

الصحة: الدواجن البرازيلية بالأسواق آمنة وصلاحيتها حتى أخر فبراير

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

موسى مصطفى: دعوات مقاطعة الانتخابات خيانة عظمى.. وأيمن نور فاقد الأهلية

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

العبودية ليست ماضى وانتهى!.. موريتانيا آخر من ألغى نظام الاستعباد فى العالم ومازالت الأزمة تسكنها.. ومزاد المهاجرين الأفارقة فى ليبيا يكشف استمرار تجارة الرقيق.. وكوريا الشمالية الأعلى فى نسبة عبيد العصر الحديث

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

الأمين العام لمنظمة أوابك: "ظهر" أهم حقول الغاز المكتشفة بالبحر المتوسط.. ويحول القاهرة لمركز إقليمى للطاقة عباس النقى: مصر حققت 45 كشفا بتروليا جديدا خلال عام.. و806 مليارات دولار استثمارات عربية بـ"الطاقة"

قلق بين المستثمرين حول مستقبل أبل ومطالبات بالكشف عن المزيد من التفاصيل

قلق بين المستثمرين حول مستقبل أبل ومطالبات بالكشف عن المزيد من التفاصيل

علاج الصلع بطرق طبيعية ودوائية وجراحية

علاج الصلع بطرق طبيعية ودوائية وجراحية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة