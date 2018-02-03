سعر اليورو اليوم السبت 3-2-2018 واستقرار بالعملة الأوروبية





كتبت- دانه الحديدى

استقرت العملة الأوروبية مقابل الجنيه المصرى اليوم السبت 3-2-2018، على اخر تعاملات الاسبوع الماضى، التى شهدت انخفاضا طفيفا فى سعر اليورو فى عدد من البنوك مثل البنك التجارى الدولى وبنك الاسكندرية، وبحسب آخر تحديثات البنك الأهلى، سجل سعر اليورو الأوروبى، 21.87 جنيه للشراء، و 22.03 جنيه للبيع.

وفى عدد مختلف من البنوك العاملة فى السوق المصرى، جاء سعر اليورو اليوم، كالتالى...



اليورو

سعر اليورو فى البنك المركزى

21.9392 جنيه للشراء

22.0655 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

21.87 جنيه للشراء

22.03 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك مصر

21.85 جنيه للشراء

22.02 جنيه للبيع



سعر اليورو

سعر اليورو فى بنك القاهرة

21.87 جنيه للشراء

22.03 جنيه للبيع

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

21.79 جنيه للشراء

21.99 جنيه للبيع

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

21.82 جنيه للشراء

21.99 جنيه للبيع



صرف اليورو

رئيسة وزراء بريطانيا: سنغادر الجمارك للاتحاد الأوروبى بعد الانفصال

قال متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى، إنها كانت واضحة بشأن مسألة أن بلادها ستغادر الاتحاد الجمركى مع الاتحاد الأوروبى بعد الانفصال.

وقال المتحدث "رئيسة الوزراء حددت الوضع الذى يقتضى الحاجة لمغادرة الاتحاد الجمركى والسوق الموحدة".