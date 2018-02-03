سعر الريال السعودى اليوم السبت 3-2-2018 وثبات العملة السعودية





كتبت- دانه الحديدى

واصل سعر الريال السعودى ثباته أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 3-2-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، مسجلا 4.70 جنيه للشراء و4.72 جنيه للبيع فى اخر تعاملات البنك الاهلى.

وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر، جاء سعر الريال السعودى والذى سجل فروقاً طفيفة من بنك لآخر، كالتالى...



سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6999 جنيه للشراء

4.7267 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.70 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.69 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع



سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى فى بنك القاهرة

4.68 جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.67 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.66 جنيه للشراء

4.71 جنيه للبيع



سعر عملة الريال السعودى اليوم

مجلس الأعمال المصرى السعودى لسحر نصر: مناخ الاستثمار بمصر أصبح محفزا

التقت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بأعضاء مجلس الأعمال المصرى السعودى، واتحاد الغرف السعودية الذى يضم 28 غرفة، بحضور الدكتور عصام بن سعيد وزير الدولة السعودى، عضو مجلس الوزراء السعودى، والشيخ عبد الله بن محفوظ نائب رئيس الجانب السعودى فى مجلس الأعمال، والمستشار محمد عبد الوهاب نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء أحمد رزق مستشار الوزيرة ورئيس لجنة حل مشاكل المستثمرين، وذلك بمقر الوزارة فى صلاح سالم.

وقالت الوزيرة، فى بيان لها اليوم، إن الحكومة المصرية قامت بمجهود كبير لجذب الاستثمار، حيث قامت بتطوير شامل للبنية الأساسية، ثم نفذت برنامج إصلاح اقتصادى وتشريعى، تم تنفيذه بعد استطلاع أراء المستثمرين فى الأقطار الشقيقة والدول الأجنبية، مؤكدة أن قانون الاستثمار يحتوى على ضمانات كثيرة لحماية حقوق المستثمرين، وحوافز كبيرة للاستثمار كثيف العمالة، والاستثمار فى الصعيد وسيناء، كما أقر مجلس النواب عدد من القوانين الأخرى المشجعة للاستثمار مثل قانونى الشركات والإفلاس، هذا بالإضافة إلى توفير عدد كبير من الخدمات الاستثمارية عبر مركز خدمات المستثمرين.