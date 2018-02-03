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سعر الدولار اليوم السبت 3-2-2018 واستقرار العملة الأمريكية

السبت، 03 فبراير 2018 11:42 ص
سعر الدولار اليوم السبت 3-2-2018 واستقرار العملة الأمريكية دولار - أرشيفية


كتبت- دانه الحديدى
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واصل سعر الدولار استقراره مقابل الجنيه المصرى، اليوم السبت الموافق 3-2-2018، بالتزامن مع العطلة الاسبوعية للبنوك، ووفقا لآخر تعاملات البنك الأهلى المصرى، سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصرى، 17.63 جنيه للشراء، و 17.73 جنيه للبيع، مسجلاً فروقاً طفيفة من بنك لآخر.

 

وفيما يلى سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى بمختلف البنوك..

 

سعر الصرف للدولار
سعر الصرف للدولار

 

متوسط سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

 

17.6261 جنيه للشراء

17.7261 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.62 جنيه للشراء

17.72 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

 

17.63 جنيه للشراء

17.73  جنيه للبيع

 

سعر عملة الدولار
سعر عملة الدولار

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

 

17.63 جنيه للشراء

17.73 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

 

17.6  جنيه للشراء

17.7 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

 

 17.61 جنيه للشراء

 17.71 جنيه للبيع

 

دولار
دولار

 

هل يمر الدولار الأمريكى بمرحلة صعبة ؟

 

الدولار فى أضعف مستوياته منذ سنوات أمام باقى العملات الكبرى ،  هكذا بدأت cnn money تقريرها حول أزمة الدولار الامريكى واحتمالية دخوله فى حرب باردة للعملات .

 

وقال خبراء اقتصاديون بحسب سى ان ان ، إن التراجع فى السعر جزء منه بسبب الحكومة الأمريكية ، ويعتقد البعض انها حملة متعمدة تهدف إلى  رفع الاقتصاد الامريكى على نفقة الشركاء الاقتصاديين مثل أوروبا واليابان .

 

 كما أن إدارة الرئيس الأمريكى ترامب بحسب cnn انخرطت فى حرب باردة للعملة وفازت ،  فالاقتصاد الأمريكى ينمو بشكل جيد وصحى و البنك الفيدرالى الامريكى فى طريقه لزيادة معدلات الفائدة  مما سيدعم سعر  الدولار ، ولكن بعض التعليقات  والأفعال التى قامت بها الحكومة  شجعت المستثمرين  لإضعاف سعر الدولار الذى انخفض بنسبة 13%  مقارنة بباقى العملات  القوية منذ بداية العام الماضى .

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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