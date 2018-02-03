رفع جلسة محاكمة ضباط الهرم المتهمين بتعذيب محتجز حتى الموت





كتب أحمد الجعفرى

رفعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أحمد على يونس ثانى جلسات محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الأهرام؛ لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق، تمهيدا لإصدار القرار.

حضر جلسة اليوم عدد من الضباط المتهمين فى الواقعة وعلى رأسهم المقدم "عصام.ن" و النقيب "محمد.ا"، والذين حرصوا على مناقشة موقفهم القانونى مع فريق الدفاع، فيما تغيبت أسرة المجنى عليهم الذى لم يحضر أيا منهم لمتابعة جلسات المحاكمة.

المتهمون فى القضية هم كلا من "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، وكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.