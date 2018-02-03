video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 11:07 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء اليابان يطالب رئيس كوريا الجنوبية بإجلاء رعايا طوكيو حال حدوث طوارئ

السبت، 03 فبراير 2018 04:04 م
رئيس وزراء اليابان يطالب رئيس كوريا الجنوبية بإجلاء رعايا طوكيو حال حدوث طوارئ رئيس وزراء اليابان شينزو آبى


أ ش أ
إضافة تعليق

كشفت مصادر بالحكومة اليابانية، اليوم السبت، النقاب عن أن رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى، سيطلب من الرئيس الكورى الجنوبى مون جيه-إن، تقديم الدعم فى إجلاء المواطنين اليابانيين الذين يعيشون فى كوريا الجنوبية فى حالة حدوث أى طوارئ فى شبه الجزيرة الكورية.

وقالت المصادر - فى تصريحات بثتها صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الإلكترونى - إن القرار يعكس مخاوف اليابان من أن تصاعد التوترات سيؤدى إلى صدام عسكرى محتمل بين واشنطن وبيونج يانج عقب ختام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقررة فى بيونج تشانج.

ولفتت المصادر، إلى أن الحكومة اليابانية لديها توقعات متنامية من أن كوريا الشمالية ستقوم بشيء ما بمجرد استئناف الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تدريباتهما العسكرية المشتركة عقب ختام أولمبياد بيونج تشانج الشتوية فى 18 مارس المقبل، وأوضحت أنه من المقرر أن يجرى آبى زيارة تستمر يومين إلى كوريا الجنوبية يعقد خلالها محادثات مع مون على هامش المراسم الافتتاحية للأولمبياد الشتوية يوم الجمعة المقبلة، لافتة إلى عدم إمكانية التكهن برد الرئيس الكورى الجنوبى على الطلب اليابانى.

ولفتت المصادر إلى أن آبى يخطط لتوضيح سبب الحاجة العاجلة إلى وضع خطط لإجلاء اليابانيين، كما أنه سيقترح بدء مفاوضات على مستوى العمل ربما تشهد مشاركة الولايات المتحدة ودول أخرى، وفى أكتوبر 2016، قدّرت الخارجية اليابانية أن نحو 38 ألف يابانى يعيشون فى كوريا الجنوبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

دبلوماسى يابانى: لا نسعى لحرب مع كوريا الشمالية ولا نريد حوارا غير هادف

تقرير دولى يتهم كوريا الشمالية بإرسال الأسلحة لسوريا وميانمار

الأمم المتحدة تتهم كوريا الشمالية بالتحايل على العقوبات وجنى 200 مليون دولار

كوريا الشمالية تدافع عن تنظيم عرض عسكرى فى ذكرى تأسيس الجيش

اخبار عالمية

رئيس وزراء اليابان

الخارجية اليابانية

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

دورة الالعاب الاولمبية

اخبار العالم

اخبار اليابان



لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة