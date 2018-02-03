رئيس جامعة بنى سويف: خطة شاملة لحماية شباب الجامعة من التطرف

بنى سويف :هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، عن موافقة مجلس الجامعة على وضع خطة استراتيجية شاملة لحماية شباب الجامعة وتحصينهم ضد الفكر المتطرف، وذلك بالتعاون مع كافة مؤسسات التوعية بالدولة من خلال تنظيم مؤتمرات وندوات لعرض الفكر الصحيح وتصويب الأفكار المغلوطة.

وأوضح رئيس جامعة بنى سويف، فى بيان إعلامى، أن الشباب هم أكثر شريحة مستهدفة من قبل التيارات الإرهابية والمتطرفة، ولذلك وجب تحصينهم، ووضع المخرجات الوقائية التى تحصنهم من الوقوع فى الغلو والتشدد لاسيما فى ضوء انتشار خطر الإرهاب والتطرف، والذى أصبح ظاهرة تهدد العالم بأسره، مؤكدًا على أهمية غرس محبة الوطن فى نفوسهم، وتقوية الانتماء والوفاء له، وتقدير مصالحه، واحترام قيادته ومؤسساته.