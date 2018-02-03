رئيس جامعة القاهرة يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب لوضع آلية دعم النشاط الطلابى

رئيس جامعة القاهرة يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب لوضع آلية دعم النشاط الطلابىالسبت، 03 فبراير 2018 02:09 م
رئيس جامعة القاهرة يجتمع بمجلس إتحاد الطلاب لوضع آلية دعم النشاط الطلابى خلال الفصل الدراسى الثانى
وائل ربيعى
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عقد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اجتماعآ بقاعة أحمد لطفى السيد، بالجامعة، مع مجلس اتحاد طلاب الجامعة في تشكيله الجديد.
واستهل رئيس الجامعة حديثه بالترحيب بأعضاء مجلس الاتحاد، لافتآ إلى أن انتخابهم تم بشكل ديمقراطى ومن تم تزكيته فهو اختيار زملائهم لهم.
وناقش الاجتماع الأطر العامة للنشاط الطلابى خلال الفصل الدراسى الثانى وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب فى الأنشطة المختلفة، ومشاركة الاتحاد فى الأنشطة التثقيفية والموسم الثقافى والفنى الذى تقدمه الجامعة لطلابها، مؤكدآ على دعم الجامعة لاتحاد الطلاب.
وتحدث رئيس جامعة القاهرة عن المرحلة الراهنة ومايتطلبها من يقظة ووعي بالتحديات والتهديدات والمخاطر التي تواجها البلاد والتوعية لدى الطلاب بالمشاركة الايجابية فى بناء الوطن في كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والمجتمعية، وكذلك التوعية بالمشاركه في العملية الديمقراطية، مشيرآ إلى أن التوعية السياسية للطالب لا تعنى ممارسة سياسات الأحزاب داخل الجامعة، بل تعنى التوعية بحقوقه وواجباته السياسية تجاه وطنه.
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واستمع الدكتور محمد عثمان الخشت لأفكار مجلس اتحاد طلاب الجامعة ومقترحاتهم في المرحلة القادمة، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الطلابية وتوسيع قاعدة المشاركة بين الطلاب. وأكد رئيس الجامعة، لمجلس الإتحاد غلى تلبية طلباتهم وتحقيق طمواحاتهم من أجل خدمة الطلاب.
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