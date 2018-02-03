"ديلى بيست": عارضة أزياء تتهم والد "جيجى حديد" باغتصابها

"ديلى بيست": عارضة أزياء تتهم والد "جيجى حديد" باغتصابهاالسبت، 03 فبراير 2018 05:03 م
محمد حديد
كتب: هانى محمد
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قالت عارضة الأزياء "ميراندا فى" إن محمد حديد، والد عارضات الأزياء جيجى وبيلا حديد، اغتصبها أثناء موعد بينهما، مضيفا أنه أنكر ذلك وقدم ضدها دعوى تشهير.
برينت سكرين من حديث عارضة الأزياء
وأضافت عارضة الأزياء ميراندا، على حسابها على إنستجرام، معلقة على صورة لمنشور العارضة الأمريكية "كيت إبتون" بـموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، تتحدث فيه عن سوء السلوك الجنسى لبول مارسيانو، المؤسس المساعدلإحدى العلامات التجارية، وكتبت ميراندا، البالغة من العمر 23 عاما، حسب ما نشرت موقع "ديلى بيست" الأمريكى، "حان الوقت لفضح من هم مثل مارسيانو ومحمد حديد". ثم تحدثت عن مقابلتها المزعومة مع مارسيانو الذى قادها لمقابلة محمد حديد.
وقالت العارضة إنها لم تعد تشعر بالخوف، وكتبت على الإنترنت "حان الوقت، لماذا علينا أن نصمت فقط لأنهم يمتلكون القوة؟!".
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