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دورات لمصدرى الحاصلات الزراعية.. وتنمية الصادرات تطلق "التجارة الخضراء"

السبت، 03 فبراير 2018 02:42 م
دورات لمصدرى الحاصلات الزراعية.. وتنمية الصادرات تطلق "التجارة الخضراء" شرين الشوربجى والمهندس هانى سنبل رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة


كتب – إسلام سعيد
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نظمت الهيئة العامة لتنمية الصادرات دورة عن"التوعية اللوجستية" ضمن برنامج لوجستيات التصدير، من أجل رفع كفاءة وتنمية القدرات التصديرية فى مجال اللوجستيات العاملين بشركات قطاع الحاصلات الزراعية.

وتكثف هيئة تنمية الصادرات حاليًا دوراتها بهدف الحد من أزمات ومشكلات مصدرى الحاصلات الزراعية، والتى تفاقمت خلال الفترة الأخيرة، وكان أخرها حظر صادرات الجوافة المصرية إلى السوق السعودى، ودخل الحظر حيز التنفيذ يوم 18 يناير الماضى.

وكشفت شرين الشوربجى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، أنه من المقرر إطلاق مبادرة التجارة الخضراء من مجمع خدمات المصدرين بمدينة ٦ أكتوبر لرفع الكفاءة التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة والترويج لمنتجاتهم فى الأسواق الخارجية، والوصول بمعدلات استخدام المبيدات إلى النسب العالمية المسموح بها وعدم تخطيها.

وفى وقت سابق، استقبلت الشوربجى المهندس هانى سنبل رئيس المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة لمجمع خدمات المصدرين بمدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة تنمية الصادرات، لبحث أوجه التعاون خاصة فى ملف الصادرات للدول الافريقية.

 


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