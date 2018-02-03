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حواجز حديدية فى محيط أعمال إصلاح فواصل كوبرى فيصل منعا للزحام

السبت، 03 فبراير 2018 02:00 ص
حواجز حديدية فى محيط أعمال إصلاح فواصل كوبرى فيصل منعا للزحام اصلاح كوبرى


كتب عبد الرحمن سيد
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وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة حواجز حديدية بمحيط أعمال إصلاح فواصل كوبرى شارع الملك فيصل جزئيًا فى الاتجاه إلى شارع السودان لمنع وقوع الحوادث المرورية و الزحام ، وذلك لإنجاز إصلاحات على أن تترك حارة من الطريق لمرور المركبات وسط تدعيم الطريق بالخدمات لملاحظة الحركة المرورية.

ووضعت الشركة المنفذة لأعمال إصلاحات كوبرى فيصل العلامات الإرشادية والمرورية والطواحين الهوائية والعلامات الدالة فى محيط الأعمال بالتنسيق مع إدارة المرور لمنع ظهور أى كثافات مرورية أو وقوع حوادث.

 

 


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