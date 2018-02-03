حملة مكبرة لإزالة إشغالات الطريق بحى غرب الإسكندرية





الإسكندرية جاكلين منير

شن حى غرب الإسكندرية اليوم حملة لإزالة إشغالات الطريق ، وتم رفع وإزاله ماكينة غسيل السيارات بشارع 218، وذلك فى إطار الاهتمام بالقضاء على ظاهرة غسيل السيارات وللحفاظ على البيئة المحيطة والطرق.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة الطرق بالحى بمتابعة أعمال تنفيذ تصريح الحفر الصادر لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء وذلك بشارع الأشوان بحرى بطول 800 متر، حيث تم الانتهاء من أعمال الحفر ووضع طبقة من الرمال، وذلك بعد الانتهاء من وضع كابلات الكهرباء الجديدة لمشروع إحلال وتجديد كابلات كهرباء ورفع المخلفات.