حبس 3 متهمين من عصابة تجارة الأعضاء بالجيزة





كتب أحمد الجعفرى

أمرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار أحمد عطية رئيس النيابة بحبس 3 متهمين فى واقعة ضبط تشكيل عصابى يضم عددا من الأطباء والسماسرة تخصص نشاطه فى الاتجار بالأعضاء البشرية بالمخالفة للقانون، بمنطقة المنيب بجنوب الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، وسرعة ضبط واحضار طبيبين هاربين.

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، أن التشكيل العصابى الذى تم الكشف عن نشاطه، يضم أطباء وسماسرة للاتجار بالأعضاء البشرية فى الجيزة، وأنهم يجبرون الضحايا على توقيع استمارة تبرع تفيد بأنهم أجروا العمليات الجراحية الخاصة بنقل الأعضاء برغبتهم، ودون أى إجبار من جانب مجرى العمليات.

وألقت مباحث الجيزة، القبض على 3 من السماسرة، وتم التحفظ على 3 من الضحايا، وكشفت تحريات الرائد مصطفى كمال رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، والرائد أحمد يوسف معاون مباحث القسم، وأمناء الشرطة ربيع مبروك وأحمد شعبان ومحمد عبد الحفيظ، أن السماسرة المتورطين فى الجريمة، يتولون مهمة الوصول إلى الضحايا وإقناعهم بالبيع، ومن بين الضحايا الثلاث، اثنين أجرا عمليات بيع كلى، والثالث أجرى التحاليل استعدادا لإجراء عملية جراحية.

وتوصلت التحريات إلى أن السماسرة يستأجرون شقة بميدان المنيب بالجيزة، لإقامة الضحايا بها، لحين إجراء التحاليل الطبية اللازمة للتأكد من الحالة الصحية للضحية، ومدى استعداده للحصول على العضو المباع منه، حيث يتم إجراء التحاليل بعيادة خاصة تديرها طبيبة بالمنيب، ثم يتم تحويله إلى طبيب يتبع التشكيل العصابى بمستشفى خاص، لإجراء عملية نقل العضو.

وأكدت تحريات رجال المباحث أن المتهمين يعرضون على الضحية مبلغ 25 ألف جنيه، حيث يحصل على مبلغ 5 آلاف جنيه قبل إجراء العملية، وعقب نقل العضو منه، يرفض السماسرة تسليمه باقى المبلغ، إلا بعد توفير شخص آخر مستعد للبيع، لضمان استمرار نشاطهم، كما يتم الحصول من الضحايا على توقيع يفيد بأنه تبرع بالعضو برغبته فى محاولة للإفلات من المساءلة القانونية.