حبس كهربائى 4 أيام لاتهامه بقتل مدرس وحرق جثته بمنطقة منشأة ناصر





كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، وإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول للنيابات، حبس كهربائى 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل مدرس ومسن وحرق جثتيهما لإخفاء معالم جريمته فى منطقة منشأة ناصر، وكلفت النيابة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بسرعة التحريات حول الواقعة.

وأمرت نيابة حوادث غرب القاهرة، أطباء التشريح بمصلحة الطب الشرعى، بتشريح جثة مسن قعيد لقى مصرعه على يد كهربائى، ثم حرق جثته بالكامل بفتح أسطوانة غاز، فى منطقة منشأة ناصر.

فيما انتقل أحد أعضاء نيابة حوادث غرب القاهرة لمناظرة جثمان المجنى عليه، ومعاينة مسرح الجريمة، وباشرت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، استمعت لأقوال جيران الضحية وشهود الواقعة .

تلقى رجال مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بنشوب حريق بشقة بمنطقة مساكن الحرفيين، وانتقلت على الفور قوات الإدارة العامة للحماية المدنية، وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين من خلال الفحص أن العقار مكون من 5 طوابق، ونشب الحريق بشقة بالطابق الرابع، ويقطنها "حسن م م" 67 سنة، مدرس لغة إنجليزية بالمعاش، "قعيد"، ونتج عن ذلك احتراق محتويات غرفة النوم ووفاة قاطنها وتفحم الجثة بالكامل.

وبسؤال "عماد ح ع" 24 سنة، قهوجى، و"عبد العزيز س ع" 51 سنة، سمكرى، والمقيمان بذات العقار، أقرا بأن المتوفى كان يقيم بمفرده ويعانى من عجز جزئى بساقه اليسرى، ولم يعللا سبب نشوب الحريق، ولم يتهما أو يشتبها فى وفاته جنائياً، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 402 لسنة 2018م إدارى القسم.

ومن خلال التحريات تبين سرقة حقيبة جلدية تحوى متعلقاته و2 هاتف محمول ومبلغ 300 جنيه، ونظارة طبية، وبمتابعة تقرير المعمل الجنائى بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، ورد متضمنا أن الحريق عمدى ويشتبه فى الواقعة جنائيا.

كما توصلت التحريات إلى مشاهدة "محمد ص م" 32 سنة، كهربائى، أمام العقار سكن المجنى عليه، وفى وقت معاصر لاندلاع الحريق، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تردد على مسكن المجنى عليه فى وقت سابق على ارتكاب الواقعة صحبة صديقه "زكريا م م" 58 سنة، صاحب محل غسيل وكى ملابس، كائن بالعقار المواجه لسكن المجنى عليه، لتسليمه بعض الملابس الخاصة به وعلمه بإعاقة المجنى عليه وإقامته بمفرده واحتفاظه بمبالغ مالية بالشقة سكنه، فخطط لارتكاب الواقعة.

وأشار المتهم إلى أنه فى سبيل ذلك توجه لمحل سكن المجنى عليه وقام بالطرق على باب مسكنه وأخطره بأنه من طرف "زكريا م م" المكوجى، وادعى سقوط أحد الطيور "حمامة زاجلة" خاصة به داخل شرفة الشقة، وطلب منه السماح له بالدخول للشقة، فمكنه المجنى عليه من الدخول، وعقب غلق الباب قام بدفعه وأسقطه أرضا وشل حركته وخنقه بيديه حتى تأكد أنه فارق الحياة، ثم نقله إلى غرفة نومه واستولى على المسروقات.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك أحضر أنبوبة بوتاجاز من داخل الشقة ووضعها بالغرفة وقام بفتحها لتسريب الغاز، وأحضر مجموعة من الملابس ووضعها حول جثة المجنى عليه، وأضرم النيران بها حتى تأكد من اشتعال النيران بالجثة، فى محاولة لإخفاء جريمته، وأغلق الشقة وفر هارباً، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة، إلى النيابة التى باشرت التحقيق.

وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه واقعة سرقة وقتل "محمد ع ى" 75 سنة، عامل، بذات العقار سكن المجنى عليه، منذ 7 أشهر حيث استغل إقامة الأخير بمفرده بالشقة سكنه، فتوجه إليه وادعى له ذات الادعاء السابق بوجود أحد الطيور "حمامة" خاصة به سقطت بشرفة الشقة سكنه، وطلب منه السماح له بالدخول للشقة وعقب دخوله قام بالتعدى على المجنى عليه بالضرب حتى سقط مغشياً عليه وقام بحمله ووضعه على سرير غرفته، وأحضر أنبوبة غاز صغيرة من داخل الشقة ووضعها بالغرفة وإشعال النيران بالجثة وبالغرفة ومحتوياتها، واستولى على مبلغ 3 آلاف جنيه أنفقها على متطلباته الشخصية.