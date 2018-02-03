video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 05:01 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس المتهم بقتل عامل ذبحا بالسكين في الحجيرات بقنا بسبب أسبقية المرور

السبت، 03 فبراير 2018 04:25 م
حبس المتهم بقتل عامل ذبحا بالسكين في الحجيرات بقنا بسبب أسبقية المرور حبس -أرشيفية


قنا – هند المغربى
إضافة تعليق

قرر المستشار أحمد الطماوى وكيل النائب العام بنيابة مركز قنا بإشراف المستشار حازم خليفة مدير النيابة حبس المتهم بقتل عامل الحجيرات بعد طعنه بجرح نافذ بالسكين في الرقبة بسبب الخلاف على أسبقية المرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد مصرع محمد عبد النبى 32 سنه عامل إثر قيام مجهول بطعنه بسكين بقرية الحجيرات التاابعة لمركز قنا مما أدى إلى وفاته وأفادت التحريات أن المجنى عليه تشاجر مع أخر في الطريق بقرية الحجيرات بسبب أسبقية المرور على الطريق أثناء استقلال كلا منهما دراجة بخارية وفر المتهم هاربا قام فريق من النيابة العامة بالإنتقال إلى مكان الواقعة وكشفوا وجود كاميرا مراقبة بإحدى المحال بجوار الواقعة التي كشفت عن هوية المجنى عليه.

وتم تشكيل فريق بحث الذى تمكن من ضبط المتهم إمام ش م م  23 سنة عاطل  وتقديمة للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية وبعد إجراء التحقيق مع المتهم الذى أدلى بأقواله أمام النيابة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة التي قيدت برقم 360 إدارى مركز قنا

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن 3 سنوات وغرامة 20 ألف جنيها لعامل بتهمة سرقة سيارة بالإكراه فى قنا

قنا

اخبار قنا

اخبار محافظة قنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

نيابات قنا



لا تفوتك
الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الداخلية تعلن ضبط كوادر إرهابية تخطط لأعمال تخريبية خلال انتخابات الرئاسة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة غدا.. والعظمى بالقاهرة 27 درجة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

فيديو وصور.. وزير الآثار يعلن اكتشاف مقبرة بالجبانة الغربية بالأهرامات بحضور محافظ الجيرة وعدد من السفراء.. خالد العنانى: تعود لسيدة من كبار موظفين البلاط الملكى فى عصر الأسرة الخامسة.. وتضم زخارف ونقوش ملونة

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

مشروع "البسكلتة" فى العاصمة محلك سر.. "الأمم المتحدة" قدمت منحة 1.5 مليون دولار لإنشاء 30 محطة لـ600 دراجة لخفض الزحام بالقاهرة.. والمحافظة أعلنت إنهاءه آخر 2017 ولم ينفذ منه شىء.. ومسئولو المشروع: "لسه بندرس"

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

اتحاد الكرة يقرر استقدام مدرب أجنبى لخلافة "كوبر" بالمنتخب ويرفض الوطنى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

الهارب كوليبالى يدعى الجنون للهروب من دفع 70 مليون جنيه للأهلى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة