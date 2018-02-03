حبس المتهم بقتل عامل ذبحا بالسكين في الحجيرات بقنا بسبب أسبقية المرور





قنا – هند المغربى

قرر المستشار أحمد الطماوى وكيل النائب العام بنيابة مركز قنا بإشراف المستشار حازم خليفة مدير النيابة حبس المتهم بقتل عامل الحجيرات بعد طعنه بجرح نافذ بالسكين في الرقبة بسبب الخلاف على أسبقية المرور 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء علاء محمود العياط مدير أمن قنا تلقى إخطارا من اللواء أشرف رياض مدير المباحث يفيد مصرع محمد عبد النبى 32 سنه عامل إثر قيام مجهول بطعنه بسكين بقرية الحجيرات التاابعة لمركز قنا مما أدى إلى وفاته وأفادت التحريات أن المجنى عليه تشاجر مع أخر في الطريق بقرية الحجيرات بسبب أسبقية المرور على الطريق أثناء استقلال كلا منهما دراجة بخارية وفر المتهم هاربا قام فريق من النيابة العامة بالإنتقال إلى مكان الواقعة وكشفوا وجود كاميرا مراقبة بإحدى المحال بجوار الواقعة التي كشفت عن هوية المجنى عليه.

وتم تشكيل فريق بحث الذى تمكن من ضبط المتهم إمام ش م م 23 سنة عاطل وتقديمة للنيابة لإتخاذ الإجراءات القانونية وبعد إجراء التحقيق مع المتهم الذى أدلى بأقواله أمام النيابة قررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة التي قيدت برقم 360 إدارى مركز قنا