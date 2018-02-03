حالة الطقس اليوم السبت 3/2/2018 فى مصر والدول العربية





كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم السبت، ففى القاهرة، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم السبت، طقس مائل للدفء على السواحل الشمالية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتكون الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وشمال الصعيد، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد ومدن القناة، تكون كثيفة تصل لحد الضباب على بعض الطرق.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهارًا:

تستمر درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام بحدود 4-5 درجات مئوية.

ويكون الطقس أقل برودة من المعتاد في عموم المناطق، ولطيفاً مع ساعات الظهيرة بالأخص في مناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وتظهر تدريجياً بعض السُحب العالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة.

في خليج العقبة:

- الرياح: شمالية، معتدلة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 21 درجة مئوية.

ليلًا:

يكون الطقس أقل برودة مُقارنة بالليالي الماضية، لكن مع بقاء الاجواء باردة مع ساعات الليل المتأخرة بالأخص في مناطق البادية والسهول الشرقية.

وتظهر كميات من السُحب العالية.

وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائماً جزئياً، ولطيفاً نهاراً، وبارداً ليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.