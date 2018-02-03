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جامعة بنى سويف: سقوط أسانسير فندق مركز مؤتمرات الجامعة دون إصابات

السبت، 03 فبراير 2018 07:55 م
جامعة بنى سويف: سقوط أسانسير فندق مركز مؤتمرات الجامعة دون إصابات سقوط أسانسير - أرشيفية


بنى سويف هانى فتحى
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سقط أسانسير فندق مركز مؤتمرات جامعة بنى سويف بمنطقة كورنيش النيل من الدور الثانى إلى بئر الأسانسير دون حدوث إصابات.

 

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، قيام تسعة لاعبين من نادى بنى سويف الرياضى والمقيمين "بفندق" مركز المؤتمرات باستقلال الأسانسير من أدوار مختلفة ونتيجة للحمولة الزائدة رغم التنبيه بأهمية الالتزام بالحمولة المقررة وهى 5 أفراد فقط، هبط الأسانسير من الدور الثانى إلى قاعدته بالدور الأرضى.

 

وأضاف رئيس الجمعة أنه نتيجة للزحام حدث هرج بين اللاعبين وقام موظفو الفندق بالتعاون مع مدير الفريق بفتح باب الأسانسير وإخراج جميع اللاعبين قبل وصول قوات الحماية المدينة ولم يحدث أى إصابات أو اختناقات بين اللاعبين وقاموا بعقد اجتماعهم المقرر سلفا وقاموا بممارسة نشاطهم المعتاد ولم يستغرق الأمر سوى عشر دقائق.

 

وأكد رئيس الجامعة أنه فور علمه بالواقعة طلب بتوفير الرعاية والاهتمام الكافيين للاعبين وجميع المترددين على المركز، وقام بالاتصال بمدير الكرة بالنادى الرياضى الكابتن وائل حبيب للاطمئنان على حالة اللاعبين.

 

وحسب بيان إعلامى لجامعة بنى سويف فان رئيس الجامعة قد اعطى تعليماته يوم الثلاثاء الماضى بضرورة صيانة كافة الأسانسيرات الموجودة بالجامعة والوحدات والمراكز التابعة لها وتوفير عامل لكل أسانسير.


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