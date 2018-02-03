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تنفيذ 145 حكما قضائيا خلال حملة أمنية مكبرة بمطروح

السبت، 03 فبراير 2018 09:30 م
تنفيذ 145 حكما قضائيا خلال حملة أمنية مكبرة بمطروح حملة أمنية - أرشيفية


مطروح – حسن مشالى
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تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام والقوة المرافقة بمديرية أمن مطروح، من تنفيذ 145 حكما قضائيا خلال حملة أمنية لتنفيذ الأحكام القضائية.

 

وتلقى اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، إخطارًا بتمكن الحملة من تنفيذ حكم فى قضية جنائية، و66 حكما جزئيا و7 أحكام مستأنفة و59 حكما بغرامات و12 مخالفة جزئية، وتحررت المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

 


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