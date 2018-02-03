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"تموين القليوبية" يضبط 5 أطنان لحوما فاسدة فى الخانكة

السبت، 03 فبراير 2018 07:28 م
"تموين القليوبية" يضبط 5 أطنان لحوما فاسدة فى الخانكة لحوم - ارشيفية


القليوبية نيفين طه
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تمكنت أجهزة مجلس مدينة الخانكة بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى بالقليوبية والأجهزة الرقابية ومباحث التموين من ضبط 5 أطنان لحوم مجمدة وفراخ مستوردة يتم بيعها بأسعار رخيصة بأسواق القليوبية والمحافظات المجاورة داخل ثلاجة للحوم بالخانكة.

تم تحريز الكميات المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت المعلومات السرية قد وردت لأجهزة مباحث التموين بالقليوبية عن قيام ثلاجة مجمدات بتخزين كمية من الدواجن المستوردة والتى يتم ترويجها فى الأسواق بسعر 15 جنيها للدجاجة بجانب كميات من اللحوم الفاسدة والرنجة والدهون بمنطقة شارع الإمام مالك بالجبل الاصفر.

على الفور تم تشكيل لجنة مكبرة ضمت العميد سامح رشاد مباحث تموين الوزارة و طلال ربيع نائب رئيس المركز والمدينة وفريق من الطب البيطرى والوحدة المحلية بالجبل الاصفر حيث تم مداهمة الثلاجة وبالفحص الظاهرى للمضبوطات. وتبين وجود لحوم مفرومة معبأة داخل اكياس بلاستيك بدون بيانات ومفروم دواجن معبأة داخل أكياس بدون بيانات وكلاوى فى كراتين منتهية الصلاحية ورنجة مدخنة منتهية الصلاحية.

 


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