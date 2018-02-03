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تقرير يمنى: الحوثيون ارتكبوا 1425 جريمة ضد المدنيين فى محافظة إب خلال 2017

السبت، 03 فبراير 2018 03:00 م
تقرير يمنى: الحوثيون ارتكبوا 1425 جريمة ضد المدنيين فى محافظة إب خلال 2017 الحوثيين - أرشيفية


أ ش أ
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قال تقرير حكومى صادر عن محافظة "إب" اليمنية، اليوم السبت، إن ميليشيات الحوثى ارتكبت 1425 جريمة ضد المدنيين فى المحافظة خلال عام 2017.

وأوضح التقرير - وفقا لقناة (العربية الحدث) الإخبارية - أن الحوثيين ارتكبوا 459 حالة اختطاف، و203 حالات قتل، وأحدثوا 73 إصابة، كما سجلوا 326 حالة اقتحام ونهب منازل مواطنين ومؤسسات، علاوة على تهجير 170 أسرة من أبناء قرية "الدهيمية" فى منطقة حزم العدين، إلى جانب 21 جريمة اعتداء وسطو مسلح على ممتلكات عامة وخاصة، و94 جريمة اعتداء.

وكشف التقرير عن وجود سجون سرية تحت الأرض تمارس فيها الميلشيات الحوثية مختلف أنواع التعذيب ضد المعتقلين والمختفين قسرا، حيث يقع أحدث السجون المكتشفة فى مديرية "جبلة" جنوب غرب مدينة (إب)، وتحتجز فيه الميليشيات المختطفين من أبناء منطقة "الشعاور" منذ أكثر من عام، ويتعرضون فى السجن للتعذيب وأسوأ أنواع المعاملة.


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