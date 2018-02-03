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تفاصيل اعتقال المعارضة السورية لطيار روسى بعد إسقاط طائرته فى إدلب

السبت، 03 فبراير 2018 06:03 م
تفاصيل اعتقال المعارضة السورية لطيار روسى بعد إسقاط طائرته فى إدلب سقوط طائرة أرشيفية


(أ ش أ)
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أسرت فصائل مقاتلة السبت طياراً روسياً بعدما اسقطت طائرته الحربية فى محافظة إدلب فى شمال غرب البلاد، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن، إن "الطائرة من طراز سوخوى 25 كانت تستهدف منطقة سراقب قبل أن يتم اسقاطها فوق بلدة معصران"، مشيراً إلى أن "الطيار قفز بالمظلة قبل ان يلاحقه المقاتلون ويتمكنوا من أسره".

ولم يتمكن المرصد من تحديد الجهة التى أسرت الطيار، موضحاً أن هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) وفصائل أخرى تنشط فى المنطقة.

وتشن طائرات حربية سورية وروسية منذ مساء الجمعة عشرات الغارات العنيفة على منطقة سراقب، وفق المرصد السوري.

وتسيطر هيئة تحرير الشام على الجزء الأكبر من محافظة ادلب، فيما تنتشر فصائل مقاتلة أخرى فى مناطق محدودة منها.

 

 

        


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