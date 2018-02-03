"تعليم كفر الشيخ": توفر الكتب بنسبة 100% وسد عجز المعلمين بالباص الطائر





كفر الشيخ – محمد سليمان

قال صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، إن المديرية استعدت للفصل الدراسي الثاني الذي سيبدأ بمدارس الفترتين وبالمدارس الثانوية الفنية يوم السبت المقبل ، وتبدأ الدراسة بجميع المدارس بمدنن وقرى المحافظة يوم الأحد المقبل ، مؤكداً أنه حريص على أن يحتفظ تعليم كفر الشيخ بالمراكز الأولى التي حصل عليها في الفصل الدراسي الأول في كافة الأنشطة على مستوى الجمهورية ، وأنه شدد خلال اجتماعه بمديري الإدارات التعليمية ، بالمتابعة المتواصلة لجاهزية كافة مدارس المحافظة ، ووصول الكتب الدراسية لها، والتحلي بالجدية والالتزام والانضباط والتفاني في العمل منذ بداية اليوم الأول للفصل الدراسي الثاني ،والمتابعة المستمرة لكافة المدارس بأنحاء المحافظة مع معالجة السلبيات في حينها وتدعيم الايجابيات ومكافأة المجيدين والمتميزين.

وأضاف عثمان لـ" اليوم السابع " ، أن الفصل الدراسي الثاني سيشهد انطلاق الأتوبيس الطائر يومياً لنقل المعلمين والموجهين لسد العجز بمدارس إدارات الحامول ومطوبس وبلطيم ومطوبس ، مؤكداً أن هناك نشرات عجز وزيادة نُفذت، ولكن هناك نشرات أخرى لم تُنفذ نظراً لبعد المسافة بين محل اقامة المعلمين والمدارس والتي تصل ل 120 كيلو ، ولم يجد حلاً إلا اللجوء لوسيلة أخرى لسد العجز وهي "المهمات" والتي يكلف خلالها عدداً من المعلمين والموجهين من إدارة شرق كفر الشيخ التعليمية لسد العجز بتلك المناطق النائية ، ويوفر وسيلة مواصلات لهم منها الأتوبيس الطائر لسد العجز في تلك المدارس ويعيدهم الأتوبيس لمدينة كفر الشيخ أخر اليوم الدراسي ، مؤكداً أن المديرية تمتلك أتوبيسين لم يتم استغلالهما خلال السنوات الماضية ، ففضل استغلالهما لسد العجز ومتابعة المدارس ، مشيراً إلى أن المديرية تعاملت مع العجز بأن تم الدفع بالإخصائيين الاجتماعيين للعمل كمساعدين بالفصول، لسد العجز برياض الأطفال لخبرتهم بالتعامل مع الأطفال، مؤكدًا أن المديرية تعمل على سد العجز فى المرحلة الابتدائية بطرق غير تقليدية لأنها لا تملك تعيين أى معلم جديد لسد العجز.

وقال عثمان ، يستغل أتوبيس أخر تمتكله مديرية التربية والتعليم لنقل 50 من لجان المتابعة من مديري العموم والموجهين وأعضاء إدارة تنسيق المتابعة ، والمتابعة والشئون المالية والإدارية والشئون القانونية ، لمتابعة جميع المدارس بصفة يومية ،على أن تكون مهمة اللجان التوجيه والنصح قبل اتخاذ قرارات جزائية ضد المقصرين، وفي حالة تكرار التقصير يطبق الجزاء المناسب تجاه المقصر ، مؤكداً أنه حريص على متابعة وصول الكتب الدراسية وتسليمها للطلاب ، مشيراً أن نسبة وصول الكتب لمخازن الإدارات التعليمية 100%، وسيتابع تسليم الكتب للطلاب من أول يوم دراسي ، مشيراً إلى أنه تم تحصيل أكثر من 90% من مصروفات الدراسية ، مؤكداً أنه يتابع تحصيل المصروفات المدرسية لأنها الوسيلة الوحيد لصرف رواتب 3700 عامل مُعينين على الحسابات الخاصة تُصرف مرتباتهم من المصروفات الدراسية ، ويصرف كل منهم 450 جنيه شهرياً، فقبل توليه مهام منصبه ،كان العمال يعانون من صرف راوتبهم لمدة 8 أشهر كاملة ، ولكنه حرصه على استلام كل عامل راتبه شهرياً، تابع تحصيل المصروفات الدراسية لصرف رواتب العمال فهم يؤدون عملهم ولديهم أسر ولابد من توفير متطلبات تلك الأسر ،وأحيانًا نلجأ للواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ لصرف راوتب هؤلاء العمال الغلابة وأخرها 6 ملايين جنيه .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه يتابع تدريب المعلمين ومديري المدارس في برنامج المعلمون أولاً ونقل خبرات المعلمين لزملائهم بالمدارس لتطوير العملية التعليمية، كما تم تدريب أعضاء إدارات شئون الطلبة والعلاقات العامة وإدارة الموهوبين ، ومسئولي المعامل وغيرهم من أعضاء الإدارات والأقسام بالمدارس خلال عطلة نصف العام لمنحهم الخبرات في مجال عملهم .

وقال وكيل الوزارة ، لثقة اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ في التربية والتعليم وكل الأجهزة المعنية بالمحافظة ، كلفه بتحمل مسئولية حملة "كفر الشيخ بلا أمية عام 2018م " بفتح المدارس كفترة مسائية أمام الدراسين من السيدات والرجال لتعليمهم ، مؤكداً أنه كلف 2200 معلم ابتدائي لتعليم الدارسين من أهالينا في 2200فصل دراسي، استوعبت حوالي 30 ألف دارس بالقرى ، مؤكداً أن ذلك المشروع القومي الذي أعلن عنه المحافظ وتم تطبيقه في الأول من يناير الماضي يلقى اقبالاً كبيراً من كبار السن والعجائز في مشهد عجيب ، ويحرص المحافظ على متابعة تلك المدارس الليلية ، مؤكداً أنه حريص على متابعة المدارس على مدار 18 ساعة كاملة منها فترة دراسية للطلاب وفترة مسائية لمحو الامية .

وقال عثمان ، إن الدروس الخصوصية ظاهرة سيئة، وهى قضية مجتمعية وليس المسئول عنها التربية والتعليم فقط، وللأسف الشديد هناك آلاف من الأسر تتباهى بتوفير الدروس الخصوصية لإنجالهم لدى أساتذة كبار، وكأنها واجهة اجتماعية حسنة، ولكنها فى الحقيقة سيئة، مؤكدًا أن هذه مشكلة جوهرية تستنزف من دخل الأسرة المصرية المليارات، وتسعى المديرية للحد من هذه الظاهره فى كل الاتجاهات من خلال حصر مراكز الدروس الخصوصية بالتعاون مع الشرطة وأجهزة الدولة المختلفة لغلقها، وتفعيل الضبطية القضائية، وتفعيل مجموعات التقوية، وإعطاء الطالب حرية اختيار المعلم الذى يقوم بالتدريس له حتى وإن كان بمدرسة أخرى، مؤكدًا أنه عرض مذكرة على اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بأسماء المدرسين فى الـ 13 إدارة تعليمية من أجل الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها، كما فعلت أجهزة المتابعة للمرور باستمرار على المدارس حتى لايخرج المدرس لإعطاء الدروس الخصوصية أثناء اليوم الدراسى والتأكد من عدم مغادرة المدرسين من المدرسة أثناء أوقات العمل، وتم مجازاة عدد منهم وسيتم استبعاد المعلم الذى يثبت تةرطه فى تلك الجريمة.

وأوضح صلاح عثمان، أن مديرية التربية والتعليم تشهد مشروعات يتم تنفيذها من خلال برنامج الإنماء الألمانى "GIZ" والاتحاد الأوروبى وسيتم من خلالها تجهيز قاعات تدريب أثاث وكمبيوتر وداتاشو ومبردة مياه وغيرهم بمدارس التعليم الفنى، وتجهيز وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بديوان المديرية وبناء قدرات وتدريب مسئولى وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل، وبناء قدرات وتدريب مسئولى معلمى التعليم الفنى " التوجيه والإرشاد الوظيفى.

وأضاف وكيل الوزارة، سيتم تدريب مسئولى معلمى التعليم الفنى "ريادة الأعمال والابتكار"، وتدريب مسئولى معلمى التعليم الفني" التوظيف"، وتقديم أنشطة التوجيه والإرشاد الوظيفى بمدارس التعليم الفنى، وتقديم أنشطة ريادة الأعمال والابتكار بمدارس التعليم الفنى، وكتب التوجيه والإرشاد وأدوات تدريب، وكتب ريادة الأعمال وأدوات تدريب، وتقديم أنشطة الابتكار بمدارس التعليم الفنى، وبناء قدرات وتدريب مسئولى وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بديوان المديرية.

وقال عثمان ، ستنظم مديرية التربية والتعليم يوم الاثنين المقبل ، مهرجاناً للأنشطة الطلابية تحت عنوان " حقك علينا "تحت رعاية اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، ويتضمن المهرجان عدد من الانشطة ، كما تنظم المديرية مسابقة لأفضل مدرسة حكومية ومدرسة تجريبية على مستوى المحافظة .