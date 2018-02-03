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تعليم القاهرة عن حدوث فعل غير أخلاقى بين طفلين بمدرسة: غير صحيح

السبت، 03 فبراير 2018 07:37 م
تعليم القاهرة عن حدوث فعل غير أخلاقى بين طفلين بمدرسة: غير صحيح طارق شوقى وزير التربية والتعليم


كتب سيد الخلفاوى
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أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن اللجنة التى شكلتها لبحث حقيقة ما أثير حول قيام طفلين بفعل غير أخلاقى داخل مدرسة على مواقع التواصل الاجتماعى، لا أساس له من الصحة.

 

وقالت المديرية فى بيان لها، إنه بعد مراجعة الصورة المنشورة تبين أنه لا وجود للمنظور العام والتفصيلى للصورة المنشورة بالمدرسة المنوه عنها، كما أفاد مدير المدرسة بعدم وجود هذه الظاهرة بالمدرسة ولا وجود لحالة التحرش المنشورة، وعدم وجود هذه الصورة بالمدرسة علما بأن المدرسة المذكورة وباقى المدارس فى إجازة نصف العام ولا وجود للطلاب داخل المدرسة.

 

وأضافت المديرية: "قامت إدارة العلاقات العامة بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة برفع صور لكل جوانب الأبنية التعليمية بالمدرسة وتبين عدم وجود الصورة المنشورة وتم ذلك فى وجود مدير المدرسة وأعضاء من المدرسة والإدارة التعليمية".

 


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