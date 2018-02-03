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تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال يناير الماضى

السبت، 03 فبراير 2018 12:00 ص
تعرف على ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال يناير الماضى منصور عامر رئيس مجلس إدارة مجموعة عامر القابضة


كتب هانى الحوتى
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تصدرت مجموعة بورتو القابضة، قائمة أنشط 10 شركات من حيث كمية التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال شهر يناير الماضى، بحجم تداول بلغ 910.5 مليون ورقة، وبقيمة تداول 339 مليون جنيه، تلتها "شركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا القابضة" بحجم تداول بلغ 703.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 524.6 مليون جنيه.
 
وجاءت فى المركز الثالث "مجموعة عامر القابضة" بحجم تداول بلغ 519.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 171.5 مليون جنيه، تلتها "القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 481.2 مليون ورقة وبقيمة تداول 632.9 مليون جنيه، ثم "المصرية للمنتجعات السياحية" بحجم تداول 401.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 640.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الشهرى.
 
وفى المركز السادس جاء "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول بلغ 222.2 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 868 مليون جنيه، تلتها "شركة إعمار مصر للتنمية" بحجم تداول 136.8 مليون جنيه، وقيمة تداول 519.7 مليون جنيه، ثم "جلوبال تليكوم القابضة" بحجم تداول 121.4 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 849.1 مليون جنيه، وفى المركز التاسع "الزيوت المستخلصة ومنتجاتها" بحجم تداول 117.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 247.5 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول بلغ 96.7 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 581.8 مليون جنيه.

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