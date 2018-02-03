تركيا: انفجار أنقرة نجم عن قنبلة واعتقال 8 أشخاص





(رويترز)

قالت السلطات التركية، إنها اعتقلت ثمانية أشخاص فيما يتصل بانفجار قنبلة هزت العاصمة أنقرة يوم الخميس، وأصابت ثلاثة أشخاص. وأضافت أن مشتبها به تاسعا قتل خلال عملية القبض على المجموعة.

كانت السلطات قد أعلنت عقب الانفجار الذى وقع ليل الخميس أنه حدث فى غرفة تدفئة بالغاز فى مكتب للضرائب فى حى جوقور عنبر.

لكن مكتب حاكم أنقرة قال اليوم الجمعة فى بيان إنه بعد فحص لقطات لكاميرات أمنية قالت الشرطة إن رجلا وضع حقيبة يعتقد أنها كانت تحتوى على متفجرات عند مدخل المبنى.

وأضاف أن ثمانية أشخاص، بينهم رجل يعتقد أنه من زرع المتفجرات، اعتقلوا فى أربعة أقاليم. وقال مكتب الحاكم إن المشتبه به القتيل دخل تركيا بشكل غير قانونى وتلقى تدريبا من فرع تابع لوحدات حماية الشعب الكردية السورية.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب، الجناح المسلح لحزب الاتحاد الديمقراطي، امتدادا لحزب العمال الكردستانى الذى يشن منذ عقود تمردا فى جنوب شرق تركيا ذى الأغلبية الكردية.

وبدأ الجيش التركى قبل نحو أسبوعين عملية عسكرية فى منطقة عفرين بشمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب المدعومة من الولايات المتحدة.

وقال حاكم أنقرة أرجان توباجا إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة بسبب تطاير الحطام فى موقع انفجار الخميس. وأظهرت صور للموقع أضرارا كبيرة لحقت بواجهة المبنى.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المبنى كان شبه خال سوى من أفراد الأمن وقت الانفجار.