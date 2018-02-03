ترامب: مذكرة "FBI" تثبت براءتى فى التحقيق حول تدخل روسيا بالانتخابات





(أ ف ب)

أكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، أن المذكرة التى تنتقد مكتب التحقيقات الفدرالى (إف.بي.آي) والتى كتبها جمهوريو الكونجرس ونشروها، تبرئه فى التحقيق الروسى الذى وصفه بأنه "اضطهاد".

وكتب الرئيس تغريدة لم يستخدم فيها صيغة المتكلم وجاء فيها أن "المذكرة تبرئ تماما ترامب فى التحقيق، لكن الاضطهاد الروسى مستمر إلى ما لا نهاية".

وأضاف: "بعد سنة من البحث المستمر الذى لم يسفر عن أى نتيجة، فإن (تهمة) التواطؤ قد سقطت"، موضحا أن القضاء لم يواجه أيضا أى "عقبة".

وخلص ترامب إلى القول أن متابعة التحقيق "عار على أمريكا"، مواصلا من خلال هذه الكلمات التشكيك فى نزاهة كبار المسؤولين فى وزارة العدل ومكتب التحقيق الفدرالي.

وتعرض المذكرة التى رفع الرئيس السرية عنها خلافا لرأى الشرطة الفدرالية، تجاوزا ارتكبه مكتب التحقيقات الفدرالى من خلال التنصت على عضو سابق فى فريق الحملة الجمهورية قبل انتخابات نوفمبر 2016.

وعبر سماحه بنشر الوثيقة، المجتزأة والمغرضة كما يصفها خبراء مستقلون، تسبب ترامب لنفسه بانتقادات المعارضة الديموقراطية التى باتت تلوح بشبح أزمة دستورية.