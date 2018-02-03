video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 03 فبراير 2018 08:46 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 392 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بمطروح

السبت، 03 فبراير 2018 08:47 م
تحرير 392 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية - أرشيفية


مطروح _ حسن مشالى
إضافة تعليق

 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 392 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 47 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

كما تم أخذ عينات عشوائية من 27 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"مرور مطروح" يضبط سيارة سرقت قبل 28 عاما من مدينة نجع حمادى

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

حملة مرورية

اخبار المحافظات

اخبار مصر



لا تفوتك
الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

الرئيس السيسى يبدأ غدا زيارة رسمية لسلطنة عمان يعقبها الإمارات

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

حرس الحدود يضبط 20 قضية خلال 7 أيام ويحبط محاولة 226 متسللا غير شرعى

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

الداخلية تحبط مخططا إخوانيا لإفساد الانتخابات الرئاسية.. الأمن الوطنى يرصد تكليفات قطرية وتركية لإحداث فوضى بالبلاد قبل بدء ماراثون الاقتراع.. ويداهم لقاءً تنظيميا فى المنصورة ويضبط 5 من قيادات الجماعة

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

صفقات الأهلى الجديدة تثبت جدارتها فى السعودية.. على لطفى يذود عن مرمى الأحمر ببسالة.. حارس الشباب يحرم محمد شريف من أول أهدافه مع الشياطين.. محمد فخرى يقدم أوراق اعتماده.. وتأجيل ظهور صلاح محسن والجزار

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

شاهد.. "هاتريك" حسين الشحات يقود العين لاكتساح عجمان 7 - 0

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

تقارير: ريال مدريد ينتظر موافقة رونالدو على ضم محمد صلاح

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة