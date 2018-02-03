تحرير 392 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بمطروح

تحرير 392 مخالفة متنوعة خلال حملة مرورية بمطروحالسبت، 03 فبراير 2018 08:47 م
حملة مرورية - أرشيفية
مطروح _ حسن مشالى
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نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 392 مخالفة مرورية وضبط 5 سائقين لتعاطيهم المخدرات أثناء القيادة.
قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، أن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 47 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
كما تم أخذ عينات عشوائية من 27 من قائدى السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطى 5 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهم على النيابة العامة.
وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
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