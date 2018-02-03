تجديد حبس عاطلين قتلا سائق لسرقة توك توك بشبرا الخيمة





كتب - محمد قاسم

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها تجديد حبس عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامهما باستدراج سائق توك توك بحجة توصيلهما فى شبرا الخيمة وفى الطريق قاما بقتله واستوليا على التوك توك.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين وهما كل من "أحمد ج ع " و"أحمد ح ع" قاما باستدراج السائق المجنى عليه ويدعى "رضا ا ح" بحجة توصيلهما للتخلص منه بقتله والاستيلاء على توك توك.

وتبين من التحقيقات التى باشرها أحمد طنطاوى وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة أن المتهم الأول كان يعمل على مركبة التوك توك المستولى عليها فقامت صاحبته بإنهاء عمله عليه وطرده، وطلبت من المجنى عليه العمل على التوك توك، الأمر الذى أثار حفيظته فقام بالاستعانة بصديقه الثانى وعقدا العزم وبيتا النية على التخلص من المجنى عليه بإزهاق روحه والاستيلاء على مركبة التوك توك، حيث قام الأول باستدراجه ليلة الحادث بحجة توصيل الثانى (ابن عمه) لمنطقة الخصوص وحال سيرهم بالطريق طلب المجنى عليه التوجه للمحطة لتزويد المركبة بالوقود.

وكشفت التحقيقات أنه أثناء سير المجنى عليه أسفل الطريق الدائرى بالمنطقة التى شهدت العثور على الجثة، قام المتهم الثانى بالتعدى عليه بعدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" وانهال عليه الأول بعدة طعنات أخرى بسلاح أبيض (خنجر) كان بحوزته واستوليا على جميع متعلقاته ومركبة التوك توك وفرا هاربين لمنطقة الخصوص بالتوك توك لبيعه واعترف المتهمان فى التحقيقات أنهما قاما بإلقاء متعلقات المجنى عليه والسلاح الأبيض المستخدم فى الجريمة بمياه ترعة الإسماعيلية.

وكان العميد إسماعيل عبد الله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة تلقى بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص فى العقد الثانى من العمر بممر أسفل الطريق الدائرى بمنطقة أم بيومى، بجوار مقلب قمامة، وبالانتقال وفحص الجثة بمعرفة المقدم محمد الشاذلى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة تبين أن الجثة لشاب يرتدى كامل ملابسه وبه إصابات طعنية عبارة عن جرح قطعى بالرقبة من الخلف و4 طعنات بالظهر من أعلى و6 طعنات بالظهر من الأسفل وطعنة بالجانب الأيمن ولم يتم العثور معه على ثمة أوراق تفيد أو تحدد شخصيته وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكلف اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بسرعة كشف غموض الجريمة وضبط الجناة وتم تشكيل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الألفى مدير إدارة البحث الجنائى، وتم تحديد شخصية المجنى عليه وتبين أنه يدعى "رضا. ا" 18 سنة سائق توك توك مقيم دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

وتحرر محضر رقم 1263 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2018 وبعرضه على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين أربعة أيام ووجهت للمتهمين تهمة القتل العمد وجدد قاضى المعارضات حبسهما تمهيدا لإحالتهما للمحاكمة.