تجديد حبس عاطلين تشاجرا بسبب خلاف على تجارة المخدرات بالعجوزة





كتب سليم على

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة الكلية، تجديد حبس عاطلين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهما وآخرين بالتشاجر وإطلاق أعيرة نارية، بسبب الخلاف على تجارة المخدرات بالعجوزة.

تحقيقات النيابة، كشفت تلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا يفيد نشوب مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بين عدد من الأشخاص، وبإجراء التحريات، تبين للعقيد أيمن حمزاوى مفتش مباحث شمال الجيزة، أن مشاجرة نشبت بين عدد من العاطلين، وتبادلوا إطلاق الأعيرة النارية، بسبب الخلاف على تجارة المخدارت.

وأشارت التحقيقات، إلى أن التحريات كشفت أن أحد المتهمين شهرته "صدام"، وبإعداد عدة أكمنة تمكن من القبض على 2 من المتهمين، وحرر محضرا بالواقعة.