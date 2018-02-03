تأجيل محاكمة 8 ضباط بقسم الهرم لاتهامهم بتعذيب محتجز حتى الموت لـ2 أبريل





كتب أحمد الجعفرى

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار أحمد على يونس، تأجيل ثانى جلسات محاكمة 8 شرطيين بقسم شرطة الأهرام؛ لاتهامهم بالتسبب فى وفاة شاب أثناء استجوابه، واحتجازه بدون وجه حق، لجلسة 2 أبريل المقبل؛ لاستكمال سماع الشهود.

والمتهمون فى القضية هم "بهاء الدين. م"، 47 سنة، مفتش مباحث فرقة الهرم، والمقدم "عصام. ن"، 43 سنة، ووكيل مباحث شرطة الأهرام، والرائد "عمرو. ا"، 38 سنة، رئيس مباحث قسم الهرم، والنقيب "طارق. م"، 28 سنة، معاون مباحث، والنقيب "هاني. م"، 28 سنة، ومعاون مباحث، والنقيب "محمد. ا"، 30 سنة، معاون مباحث، ورجب. ن"، 46 سنة، أمين شرطة، و"أمير. ا"، 32 سنة، أمين شرطة.

وكشفت التحقيقات عن أن ربة منزل "جدة الشاب المتوفى" وجدت مقتولة، وسرقت مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها بدائرة القسم، وألقى رجال المباحث القبض على حفيد المجنى عليها (الشاب المتوفى) بعدما اشتبه به رجال المباحث فى ارتكاب الجريمة.

وقال الضباط أمام النيابة إن الشاب فارق الحياة أثناء مناقشته أمام رجال المباحث حول قضية مقتل جدته العجوز داخل شقتها بالهرم، وأوضحوا أن الشاب أصيب بحالة تشنجات وإعياء وتم طلب الإسعاف لنقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة.