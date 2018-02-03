تأجيل محاكمة 28 إخوانيا بقضية "أحداث عنف بالمنيا" لجلسة 26 فبراير

تأجيل محاكمة 28 إخوانيا بقضية "أحداث عنف بالمنيا" لجلسة 26 فبرايرالسبت، 03 فبراير 2018 03:28 م
محكمه - أرشيفية
المنيا- حسن عبد الغفار
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قررت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 28 متهما من عناصر الإخوان فى أحداث اقتحام مبنى الإرشاد الزراعى والإدارة البيطرية بمركز العدوة، عقب فض اعتصام رابعة، لجلسة 26 فبراير الجارى، للمرافعة.
وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالتحريض على العنف والتظاهر وتخريب منشات عامة والانتماء إلى جماعة محظورة.
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