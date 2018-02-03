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بلاغ سلبى بوجود قنبلة بجوار استراحة محافظ الغربية فى طنطا

السبت، 03 فبراير 2018 11:23 م
بلاغ سلبى بوجود قنبلة بجوار استراحة محافظ الغربية فى طنطا اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية


الغربية - عادل ضرة
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عثر أحد رجال الشرطة مساء اليوم السبت على جسم غريب بالقرب من دار المناسبات بشارع البحر الرئيسى بطنطا الملاصقة لاستراحة اللواء أحمد صقر محافظ الغربية.

 

وتم استدعاء شرطة النجدة وقوات الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات، وتم التحفظ على الجسم، وتبين من خلال فحصه أنه كيس بداخله مخلفات ولا توجد به متفجرات، وتم إخطار اللواء طارق حسونه مدير أمن الغربية بالبلاغ.

 

 

 


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