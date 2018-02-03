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اليوم.. مليونى طالب أزهرى يبدؤون الفصل الدراسى الثانى بمعاهد وجامعة الأزهر

السبت، 03 فبراير 2018 12:00 ص
اليوم.. مليونى طالب أزهرى يبدؤون الفصل الدراسى الثانى بمعاهد وجامعة الأزهر الدكتور عباس شومان وكيل الأزهر


كتب لؤى على
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يبدأ اليوم نحو مليونى طالب وطالبة بالتعليم الجامعى وقبل الجامعى بالمعاهد الأزهرية وجامعة الأزهر، الدراسة بالفصل الدراسى الثانى، حيث أعلن الأزهر استعداده لعودة وبدء الدراسة اليوم السبت 3 فبراير ،دون تأجيل وحددت جامعة الأزهر امتحانات الفصل الدراسى الثانى 19 مايو المقبل.

فيما يواصل قطاع المعاهد الأزهرية الاستعدادات النهائية للثانوية الأزهرية من اختيار اعضاء لجان المراقبة والتصحيح ،بالاضافة للانتهاء من الاستعدادات لبدء الدراسة اليوم السبت 3 فبراير بجميع المعاهد بالفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور يوسف عامر،نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم أن الفصل الدراسى الثانى بجامعة الأزهر، أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم قد صدق عليها مجلس الجامعة فى 19 مايو 2018.

وأشار إلى أن هذه المواعيد قد روعى فيها أن تكون مشاركة لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التربية والتعليم، لمصلحة الأسرة المصرية التى من الممكن أن يوجد فيها طالبان الأول فى جامعة الأزهر والثانى فى جامعة أخرى، مؤكدًا أنه لا يعتد سوى بالبيانات الرسمية الصادرة عن المركز الإعلامى بجامعة الأزهر.

 


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