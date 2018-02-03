اليوم.. "الجنايات" تصدر حكمها بإعدام 3 متهمين بقضية "ثأر أوسيم"السبت، 03 فبراير 2018 01:00 ص
محكمة - أرشيفية
كتب ــ محمد عبد الرازق
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تصدر الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، حكمها بإعدام 3 متهمين، أحالت أوراقهم فى الجلسة الماضية إلى فضيلة المفتى وهم كل من "سالم حافظ رابح وسعد زغلول سعد وهشام إبراهيم عبد الحليم" وذلك فى نهاية إعادة محاكمتهم بتهم قتل شخص والشروع فى قتل اثنين آخرين بينهما طفل، على خلفية خصومة ثأرية فى القضية رقم 14494 لسنة 2015 .
كانت النيابة أحالت المذكورين للمحاكمة، لاتهامهم بالتورط فى تجمهر من شأنه تعريض السلم العام للخطر وحيازتهم أسلحة نارية، وقتل "يحيى عبد المنعم" والشروع فى قتل 2 آخرين بينهما طفل، حيث بيتوا النية، وعقدوا العزم على قتلهم لوجود "خصومة ثأرية".
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